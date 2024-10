Quién es el cómico que dijo que "Puerto Rico es una isla de basura flotante" en el mitin de Trump en Nueva York

Uno de los participantes en el mitin del candidato republicano Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York ha desatado una nueva polémica la declarar ante la audiencia que Puerto Rico es "una isla de basura flotante". El comentario fue lanzado por el presentador y comediante Tony Hinchcliffe, que fue uno de los más de doce teloneros que antecedieron el discurso del expresidente frente a unos 20.000 simpatizantes en la icónica arena.

En su participación Hinchcliffe dijo que "literalmente hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento, creo que se llama Puerto Rico". El comediante también se burló de los latinos y advirtió que "disfrutan haciendo bebés".

Hinchcliffe (1984) es un comediante estadounidense que presenta el podcast de comedia en vivo "Kill Tony", que reúne a una serie de comediantes profesionales y aficionados que se turnan para hacer sets de un minuto. Hinchcliffe ha formado parte del equipo de guionistas de la serie "Comedy Central Roast", y apareció en "All Def Digital Roast of Snoop Dogg" en 2016 y "The Roast of Tom Brady" en 2024.

En 2021 hizo un número con chistes insultantes y despectivos contra la comunidad asiática. Hinchcliffe fue despedido por su agente, pero después de respaldar a Donald Trump en las elecciones presidenciales, ha sido contratado para hacer este monólogo que ha recibido críticas desde varios frentes.

En redes sociales, la campaña de Kamala Harris ha reprobado los comentarios del comediante. La candidata demócrata ha anunciado este fin de semana un plan de recuperación económica para Puerto Rico.

Roman Palomares, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), denunció de inmediato los comentarios y dijo en un comunicado que la campaña de Trump debió haber rechazado y condenado de inmediato las palabras del comediante. "Como de costumbre, (Trump) se ha mantenido en silencio y, en el proceso, ha insultado a millones de personas orgullosas de ser puertorriqueñas que viven en la isla y en todo Estados Unidos", subrayó el activista.

Organizaciones como Voto Latino, UnidosUS, Mi Familia Vota, America's Voice y la Federación Hispana también rechazaron los comentarios del comediante. María Teresa Kumar, presidente de Voto Latino, dijo en un comunicado que los comentarios del comediante muestran que la plataforma republicana "es la xenofobia y, específicamente, el odio hacia las familias latinas".

El expresidente republicano ha sido criticado por figuras puertorriqueñas como Marc Anthony, que en un reciente anuncio publicitario señaló que no olvida lo que fue la presidencia de Trump y en especial lo que "hizo y dijo" de Puerto Rico tras el devastador impacto en la isla del huracán María en 2017. "Bloqueó miles de millones en asistencia mientras miles morían. Yo recuerdo cuando necesitábamos agua limpia y electricidad, Trump les tiró toallas de papel y llamó a Puerto Rico 'sucio y pobre'", dijo Anthony en el anuncio. E