Una recompensa de 1.000 euros y un psicólogo especializado en crimen: un pueblo del norte de Italia le estrecha el cerco a un 'asesino en serie' de gatos

La localidad alpina de Cogne, en el corazón del Valle d’Aosta, Italia, atraviesa una situación insólita que ha conmocionado a sus habitantes. En apenas una semana, el número de gatos desaparecidos ha pasado de 15 a 25, generando una ola de preocupación que ha movilizado tanto a las autoridades como a organizaciones defensoras de los animales.

La Asociación Italiana para la Defensa de los Animales y del Ambiente (AIDAA) ha asumido un papel activo en la investigación, contratando a un psicólogo criminal para analizar los patrones de desaparición y los lugares donde se han producido los casos. La hipótesis de que se trate de un individuo con perfil delictivo ha cobrado fuerza, especialmente tras el hallazgo de collares GPS desactivados y restos felinos abandonados en bolsas de basura.

Con el objetivo de acelerar el esclarecimiento de los hechos, AIDAA ha ofrecido una recompensa de mil euros a quien proporcione información útil que permita identificar al responsable.

Las desapariciones se concentran en las pequeñas aldeas de Lillaz y Sonveulla, ambas con menos de cien habitantes. La alarma ha llevado al ayuntamiento de Cogne a emitir una recomendación oficial para que los vecinos mantengan a sus mascotas dentro de casa. El alcalde, Franco Allera, ha calificado la situación como “sin precedentes” y ha instado a la población a permanecer atenta.

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que animales salvajes fueran los responsables, esta hipótesis ha sido descartada por los investigadores. La evidencia apunta a una intervención humana.