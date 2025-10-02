'Citas bomba': Rusia contrata mujeres jóvenes para seducir y atentar contra soldados ucranianos

Este miércoles varios militares del ejército de Ucrania logaron salvar la vida ante una serie de atentados, que se dirigían engañados hacia puntos donde había colocados explosivos creyendo que acudían a citas románticas. Las autoridades lograron detener hasta dos ataques terroristas en Leópolis (Lviv), una de las ciudades más importantes cerca de la frontera con Polonia.

El servicio de inteligencia de Ucrania (SBU) anunció este miércoles que lograron impedir la ejecución de dos atentados terroristas en diferentes puntos de Leópolis alentados por los servicios especiales rusos. Según declararon, varios soldados ucranianos se dirigían hacia puntos donde colaboradores con las fuerzas de ocupación emplazaron explosivos de fabricación casera con el objetivo de hacerlos detonar.

Durante los últimos meses, han aumentado considerablemente los casos en los que la inteligencia rusa contrata personas en territorio ucraniano y las instruye para fabricar artefactos explosivos improvisados (AEI). Captan a personas con necesidades económicas a través de redes sociales y les ordenan estudiar los movimientos de agentes militares ucranianos para después atentar contra ellos.

Sin embargo, en esta ocasión parece que los rusos emplearon una técnica distinta. Las investigaciones del SBU destaparon una operación llevada a cabo por la inteligencia de Moscú en Leópolis con una táctica que calificaron de 'insidiosa': contactaban con ellos con el pretexto de concertar 'citas románticas' para atraerles hasta lugares donde habían colocado bombas de fabricación casera.

Según afirman, los servicios especiales rusos crearon cuentas falsas en una popular red social haciéndose pasar por mujeres jóvenes y atractivas. Desde estos perfiles contactaban con militares ucranianos que tenían identificados como potenciales objetivos. Así, concertaban citas románticas con ellos en puntos de la ciudad donde previamente habían ocultado artefactos explosivos caseros, con el objetivo de atentar contra sus vidas y sembrar el terror.

Los ciberespecialistas del servicio de inteligencia de Ucrania lograron descubrir a tiempo el plan de atentado, avisando a los soldados en peligro y desactivando los artefactos explosivos.

En verano de este mismo año, las fuerzas de Moscú llevaron a cabo un acto terrorista similar en Kiev, donde ocultaron una bomba en un scooter eléctrico y la hicieron detonar de forma remota cuando acudió un combatiente ucraniano al lugar donde concretaron la 'cita trampa'.

Durante las investigaciones se detuvo a un joven de 19 años de la ciudad, acusado de colocar los explosivos. Se cree que los espías rusos contactaron con él a través de una canal de "ganancias fáciles" en redes sociales. El SBU está llevando a cabo investigaciones para determinar si ambos casos están conectados y llevar a los posibles culpables del intento de atentado ante la justicia.