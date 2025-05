El Reino Unido convoca a la embajadora israelí en Londres y anuncia nuevas sanciones

El Ministerio británico de Asuntos Exteriores convocó este martes a la embajadora de Israel en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, y anunció nuevas sanciones en respuesta a la violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó este martes ante el Parlamento de Reino Unido que se sentía "horrorizado" por las escalada bélica de Israel sobre Gaza en los últimos días. El mandatario exigió un incremento masivo de la ayuda humanitaria a la franja palestina.

En una declaración en la Cámara de los Comunes (baja), el líder laborista señaló que la situación en Gaza es "terrible" por el número de niños inocentes que sufren los bombardeos israelíes. "Reiteramos nuestra exigencia de un alto el fuego como única vía para liberar a los rehenes. Reiteramos nuestra oposición a los asentamientos en Cisjordania y reiteramos nuestra exigencia de aumentar de forma masiva la asistencia humanitaria a Gaza", afirmó.

El reciente anuncio de que Israel permitirá la entrada de una cantidad básica de alimentos a Gaza es "total y absolutamente insuficiente", afirmó Starmer a los diputados. El jefe del Gobierno informó, además, de que el ministro de Exteriores, David Lammy, presentará esta tarde la respuesta del Gobierno ante la situación en Gaza, de la que ya se conoce que incluye sanciones.

Hoy, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, señaló a la BBC que unos 14.000 bebés morirán en Gaza en las próximas 48 horas si no entran suministros de ayuda en el enclave. La pasada noche murieron al menos 53 palestinos, entre ellos mujeres y niños, en los nuevos ataques del Ejército israelí contra el norte y el centro de la franja palestina.

"No nos quedaremos con los brazos cruzados", indicaron en una declaración conjunta Emmanuel Macron, Keir Starmer y Mark Carney, quienes también tacharon de "intolerable" el "sufrimiento humano" de la población civil en Gaza. "Si Israel no pone fin a la nueva ofensiva militar y no levanta las restricciones a la ayuda humanitaria, tomaremos otras medidas concretas en represalia", agregaron, además de recalcar su apoyo a una solución con dos estados.

La respuesta de Israel a las sanciones

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaraban, tras conocer el anuncio del Reino Unido de suspender los tratados de libre comercio entre sus naciones, que esta decisión no sería beneficiosa para ninguno de los países, además de recalcar que las negociaciones por el libre comercio "no estaban yendo por el buen camino" antes de esta decisión.

"Si, debido a su obsesión antiisraelí y a consideraciones de política interna, el gobierno británico está dispuesto a perjudicar la economía británica, es su propia prerrogativa", compartieron en X. También calificaban las sanciones como "injustificadas y lamentables".

En referencia al pasado colonial de Reino Unido sobre el territorio oriental, recordaban que "el Mandato Británico finalizó hace exactamente 77 años. La presión externa no desviará a Israel de su camino en la defensa de su existencia y seguridad contra los enemigos que buscan su destrucción".

Por otra parte, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, advirtió este martes a Francia y Reino Unido que Israel no aceptará "ninguna imposición externa" en lo que respecta a su seguridad nacional, después de que esos dos países, junto a Canadá, amenazaran con emprender "medidas concretas" contra Israel si no cesa sus "acciones escandalosas" en la Franja de Gaza.

En mensaje en X, Saar publica un extracto de un discurso suyo ante la asamblea general del Congreso Mundial Judío en Jerusalén, afirmando que sus palabras son su respuesta a Francia y el Reino Unido.

"Quiero decirle a todos los países, especialmente a aquellos con un pasado colonial, que esta es una nación orgullosa, una nación independiente que lucha por su existencia", dijo ante la asamblea, y añadió: "¡No aceptaremos ninguna imposición externa en lo que respecta a nuestra seguridad nacional!".