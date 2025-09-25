Reino Unido ya tiene disponible el nuevo HMS Agamenón, un submarino nuclear de autonomía ilimitada

La actividad en los astilleros de Barrow-in-Furness, en el Reino Unido, se ha convertido en un motor industrial y social indispensable para la región. No es para menos, pues de su capacidad productiva dependen actualmente unos 13.500 empleos dedicados a un proyecto de una envergadura colosal: la construcción de un total de once nuevos submarinos de propulsión nuclear para la Royal Navy.

De hecho, este ambicioso programa de rearme naval es una de las apuestas estratégicas más importantes de la defensa británica para las próximas décadas. El objetivo final es poder sustituir a la actual flota de la clase Vanguard a partir de la década de 2030, garantizando así la capacidad de disuasión nuclear del país y consolidando su posición en el tablero geopolítico internacional. Esta visión a largo plazo se alinea con las estrategias de otras potencias, ya que la armada más poderosa del mundo vislumbra un futuro donde los buques no tripulados jugarán un papel cada vez más crucial.

En este contexto, el astillero vivió recientemente una jornada de doble celebración que evidencia el avance del programa. Por un lado, se ofició la ceremonia de entrega del HMS Agamemnon, el sexto submarino de ataque de la clase Astute. Por otro, se dio el pistoletazo de salida para el inicio de la construcción del HMS King George IV, que será la cuarta unidad de la futura clase Dreadnought, tal y como han publicado en Defensa.com.

El HMS Agamemnon, la última joya de la corona naval

Concretamente, el Agamemnon representa la vanguardia de la tecnología militar submarina. Se trata de un gigante de 97 metros de eslora y 7.400 toneladas de desplazamiento, cuyo reactor nuclear le confiere una autonomía prácticamente ilimitada. Esta capacidad le permite operar en cualquier océano del planeta sin necesidad de repostar, una ventaja táctica de primer orden para misiones de inteligencia, vigilancia o ataque. Esta apuesta por la superioridad tecnológica es un esfuerzo compartido por las potencias occidentales, que también desarrollan proyectos como la nueva superarma de EEUU para frenar a China en el dominio aéreo.

Asimismo, la importancia de esta nueva unidad para la armada británica quedó reflejada en la solemnidad del acto de entrega. La ceremonia contó con la presencia del rey Carlos III y del secretario de Defensa del Reino Unido, John Healy, lo que subraya el valor estratégico del submarino. Equipado con torpedos pesados Spearfish y misiles de crucero Tomahawk, el HMS Agamemnon comenzará ahora una fase intensiva de pruebas en el mar antes de entrar oficialmente en servicio activo.