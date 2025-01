Robert F. Kennedy niega ser un antivacunas en una tensa sesión en el Senado

En un espectáculo digno de la era Trump, fue interrogado intensamente uno de los nominados más polémicos del gabinete del presidente de Estados Unidos. Robert F. Kennedy Jr. se sometió a las preguntas de los senadores que definen si es o no apto para ser secretario de Salud y Servicios Humanos, una entidad que cuenta con un presupuesto tan alto como el PIB de Australia.

Ante el Comité de Finanzas del Senado, el nominado insistió en que ha sido etiquetado erróneamente como antivacunas, a pesar de sus declaraciones pasadas en las que difundió información errónea sobre la seguridad y eficacia de la inmunización. «Estoy a favor de la seguridad», dijo Kennedy, un exabogado ambientalista que se postuló como demócrata y luego como candidato independiente en las elecciones presidenciales de 2024 antes de respaldar a Trump. «Todos mis hijos están vacunados», afirmó. «He escrito muchos libros sobre vacunas. Mi primer libro en 2014, la primera línea dice: «No soy antivacunas» y la última línea dice: «No soy antivacunas».

Pero los demócratas mencionaron las apariciones de Kennedy en múltiples pódcast, en los cuales afirmó falsamente que ninguna vacuna era segura o efectiva y dijo que lamentaba haber vacunado a sus hijos. «Sr. Kennedy, todas estas cosas no pueden ser ciertas. Entonces, ¿está mintiendo hoy al Congreso cuando dice que está a favor de las vacunas o mintió en todos esos pódcast?», se preguntaron. Si bien Kennedy enfrentó un cuestionamiento crítico por parte de los demócratas, él y otros nominados al gabinete han contado con un sólido apoyo entre los republicanos, quienes tienen una mayoría de 53-47 en el Senado.

La designación de Kennedy ha generado un amplio debate, con opositores, incluidos miembros de su propia familia, advirtiendo de que sus posturas podrían socavar los esfuerzos de salud pública. De hecho, en la víspera de su primera audiencia de confirmación, su prima, Caroline Kennedy, lo acusó de «aprovecharse de la desesperación de los padres y niños enfermos», citando su papel en fomentar el escepticismo sobre las vacunas en EE UU y en el extranjero. En otro momento clave, los demócratas cuestionaron a Kennedy sobre su polémico historial con Samoa, acusándolo de viajar al país y difundir información errónea sobre las vacunas después de que el Gobierno suspendiera temporalmente la administración de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en 2018, cuando dos bebés murieron tras recibir dosis mal preparadas.

Poco después de su visita, un brote de sarampión en Samoa mató a 83 personas, la mayoría niños. Kennedy negó las acusaciones, diciendo que «fui allí, pero no tuvo nada que ver con las vacunas» y asegurando: «No pueden encontrar a un solo samoano que diga: ‘No me vacuné por culpa de Bobby Kennedy’». También afirmó que apoyaba las vacunas contra el sarampión y la polio y prometió que no haría nada para dificultar o desalentar la vacunación.

«Acabamos de tener un caso de sarampión en Rhode Island, el primero desde 2013, y, francamente, usted asusta a la gente», dijo el senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island. El reconocido senador Bernie Sanders de Vermont, comenzó su interrogatorio diciendo que estaba de acuerdo con el lema de Kennedy «Make America Health Again» («Hacer América Saludable de Nuevo»). Sin embargo, cuando presionó al nominado sobre sus posturas en materia de seguros de salud, pareció decepcionado cuando Kennedy se negó a decir que la atención médica es un derecho humano.

Kennedy ha hablado poco en el pasado sobre los programas de seguros de salud que representan aproximadamente una cuarta parte del presupuesto federal y cubren a más de 150 millones de estadounidenses. Durante la audiencia, confundió en ocasiones Medicaid (programa estatal-federal que brinda cobertura a personas de bajos ingresos) y Medicare (programa federal que ofrece cobertura a personas mayores y con discapacidades). También sugirió que la mayoría de los estadounidenses preferirían un seguro privado, lo que provocó risas entre algunos senadores demócratas.

Más adelante, también se enfrentó preguntas de senadores de ambos partidos sobre su postura cambiante respecto al aborto. «Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que cada aborto es una tragedia», afirmó. Pero muchos demócratas recordaron sus comentarios pasados en los que expresaba su apoyo a la autonomía corporal y al derecho de las personas a decidir, acusándolo de un «giro radical» en sus creencias. Su confirmación todavía debe atravesar el proceso de preguntas en el Comité de Salud, donde podría tenerla más fácil debido a la cruzada contra los productos procesados que se ha convertido en su principal bandera para lograr el cargo.