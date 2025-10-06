Roland Lescure, el fiel macronista que deberá componer el difícil presupuesto de 2026

A finales de 2024, Roland Lescure sonaba como primer ministro, en sustitución de Michel Barnier, que acababa de perder una moción de censura. Al final, Emmanuel Macron confió en el centrista François Bayrou en lugar de en este fiel economista, reputado por su capacidad de diálogo, que tendrá que usar al límite para acordar el presupuesto de 2026.

Aunque sus posiciones son claramente liberales, en la línea de las del presidente, de quien fue portavoz durante la campaña de conquista del Elíseo en 2017, el nombramiento de Lescure al frente de la cartera de Economía contiene un ligero guiño a los socialistas, cuyos votos se antojan imprescindibles para garantizar la continuidad del Ejecutivo.

Tras un paso en su adolescencia por el Partido Comunista, en 2006 se afilió al Partido Socialista, seducido por las propuestas de izquierda pragmática de Dominique Strauss-Khan, que fue derrotado entonces en las primarias por Ségoléne Royal, lo que le llevó a abandonar su incipiente carrera política.

Lescure, nacido en París en 1966, sustituye a Éric Lombard, también procedente de la órbita socialista, cuyo presupuesto de austeridad acabó provocando la caída de Bayrou.

El nuevo responsable de Economía, con una sólida formación académica, era número dos de un importante fondo de pensiones canadiense cuando la ascensión de Emmanuel Macron en 2016 le embarcó en su carrera por el Elíseo, de la que se convirtió en uno de sus primeros mecenas, antes de ser elegido portavoz de campaña.

Elegido diputado de los franceses residentes en norteamérica en 2017, encargado de la influyente comisión de Asuntos Económicos, donde se traman las alianzas presupuestarias, Lescure es considerado un colaborador clave del presidente. Entre 2022 y 2024 fue ministro de Industria, puesto que abandonó cuando el partido de Macron perdió las legislativas.

Hasta la semana pasada era vicepresidente de la cámara baja, el escenario donde ahora tendrá que batallar duro para sacar adelante los presupuestos de 2026, que son el salvavidas al que se agarra el Gobierno del nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu.

Lescure, hermano del periodista Pierre Lescure, que entre 1994 y 2002 dirigió el Festival de Cannes, se ha significado siempre por su oposición a la extrema derecha y por ser muy crítico con el endurecimiento de las leyes de inmigración, incluso la última adoptada bajo el paraguas de Macron.