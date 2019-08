Rudolph Giuliani (Brooklyn, 1944) es conocido internacionalmente como «el alcalde de América», pues estaba al frente de Nueva York cuando EE UU sufrió el ataque más brutal de su historia, el 11-S. «Fue la peor experiencia de mi vida darme cuenta de que 3.000 de mis ciudadanos habían sido asesinados.

Conocía a 100 de ellos y diez eran amigos cercanos». Hoy, es parte del equipo legal del presidente Donald Trump y uno de los mayores defensores del magnate. Giuliani advierte a sus adversarios locales y extranjeros: «Trump no se rinde hasta que no consigue lo que quiere».

Tras el testimonio del fiscal Mueller ante el Congreso, ¿se ha desvanecido la posibilidad de un «impeachment»?

Honestamente, nunca hubo opciones de que hicieran un «impeachment» a Trump de forma realista. Creo que esto era una trama política diseñada por ciertos demócratas. Primero, para intentar que no saliera elegido. No fueron capaces de elaborar ninguna prueba sobre ningún acuerdo con los rusos para obtener información de Hillary Clinton. No fueron capaces de usarlo antes de las elecciones, por lo que después comenzaron dos investigaciones para intentar establecer qué ocurrió. La primera concluyó que no había pruebas de ningún tipo de conspiración. No hay nada. A pesar de esto, comenzaron una enorme investigación de dos años, Mueller fue nombrado, contrató a gente que era extremadamente anti-Trump, que había dicho cosas horribles de él, que había dado un montón de dinero a Clinton... En esencia, el presidente estaba siendo investigado por sus enemigos políticos. Se gastaron 40 millones de dólares, entrevistaron a 500 personas, observaron millones de documentos, hicieron redadas en mitad de la noche, invadieron la oficina de uno de los abogados y se llevaron todos sus documentos y, después de todo, Mueller llegó a la misma conclusión que la investigación anterior: no hay pruebas de que nadie de la campaña de Trump se haya visto involucrado en nada ilegal con los rusos. Y lo más importante: Trump tampoco. Trump ha vivido durante sus dos primeros años de Presidencia viendo cómo se han gastado millones de dólares desarrollando un crimen en su contra que nunca cometió. Por eso asumí su representación legal. Siempre supe que era completamente inocente, porque estuve ahí durante la campaña. Y estoy encantado de ver que ha habido justicia. Exceptuando a unos pocos radicales, el asunto del «impeachment» ha desaparecido. Todo el mundo se pregunta cómo este hombre ha logrado tanto durante este tiempo de investigación en su contra, su familia y amigos. Se puede decir que Trump ha logrado en sus primeros dos años más que ningún otro presidente en la historia de EE UU.

¿Por qué?

Ha reformado nuestra economía, hemos pasado de una recuperación débil a una fuerte. Somos una de las economías que más rápido crecen. En segundo lugar, hemos pasado de áreas en las que estábamos en guerra, en las que morían soldados americanos, a una paz básica. Y en la mayoría de esos países estamos negociando la paz. La posición de EE UU ha cambiado. Pero lo que es más importante, tenemos la tasa de empleo más alta, la más baja de desempleo y nuestros pobres tienen mayores sueldos que nunca. El hecho de que Trump sea un empresario hace que sus ideas empresariales estimulen la economía más fuerte del mundo.

¿Así que el «Rusiagate» está completamente cerrado?

El «Rusiagate» se ha convertido en una investigación sobre los investigadores. Ahora están siendo investigados por el Departamento de Justicia por exactamente lo que estaban investigando. Pero parece que fueron ellos los que lo hicieron: obstruir la Justicia, inventarse un caso falso, usar a nuestras agencias de Inteligencia de forma horrible, intentar tender trampas a la gente, crear conspiraciones...

Entonces, ¿por qué el fiscal especial no exoneró al presidente Trump del delito de obstrucción a la Justicia?

Ha hecho algo muy raro. Por primera vez un fiscal de EE UU ha establecido una norma que no es estadounidense al decir: «No podemos concluir que no cometiera obstrucción a la Justicia». Esto es lo que un fiscal debe decidir. Pero luego dijo que «no podemos exonerarle». Bajo la ley estadounidense, europea, española o romana, no puedes exonerar a alguien. Existe la presunción de inocencia, y el Gobierno tiene que probar que eres culpable. Y cuando escuchas al fiscal decir que no tengo pruebas suficientes, entonces esa persona es inocente. Robert Mueller, que ha sido un abogado todos estos años, se ha desacreditado con esa declaración. Ante el Congreso, era un hombre que no sabía explicarse, trabándose, sin ser capaz de acordarse de nombres clave... Había dudas sobre si sus capacidades cognitivas han sido dañadas por la edad. Creo que ha perdido algunas de sus habilidades, ha contratado a gente muy mala que le pasó por encima, activistas políticos, no abogados y fiscales profesionales. Uno de ellos trabajó para Hillary Clinton. ¿Cómo puedes tener a alguien así investigando a Trump y esperar que sea justo?

¿Los cargos contra Trump podrían perseguirle una vez abandone la Casa Blanca?

Es virtualmente imposible. Revivir un caso que ya ha pasado no tendría precedentes. Si sale reelegido, el plazo de prescripción habrá expirado. Si no sale reelegido, ya habrá pasado mucho tiempo. Pero estoy seguro de que cualquier tribunal lo rechazaría, pues no se puede juzgar dos veces por la misma causa. Y también porque no hizo nada, ni hay pruebas. No se van a inventar pruebas ahora que no había antes. Sí que intentaron que la gente mintiera, tenemos pruebas de que uno de los abogados jefe trató en tres ocasiones que mintieran e implicaran al presidente. Por suerte se negaron.

¿Cómo es la experiencia de formar parte del equipo legal del presidente Trump?

Un gran honor. Me ofrecí porque pensé que le estaban tratando de modo injusto. La investigación llevaba un año en curso cuando la asumí y creía que se le estaba tratando de modo incorrecto. Sabía que era inocente, aunque también que había fuerzas externas muy fuertes presionando a la gente para que mintieran. No puedes protegerte de una mentira, es muy difícil. Solo con un buen abogado y una defensa sólida.

¿Será reelegido en 2020?

Todo indica que ganará. Nadie puede predecir las elecciones de EE UU, todos los que lo hacen están locos. Si fueran ahora mismo, tendría de su lado la economía más fuerte (quizás de los últimos 50 años) y un mundo en relativa paz. No como el que asumió, que parecía que habría guerra en Irán, en Corea del Norte... Obama falló completamente en política exterior. Nadie respetaba ya a América. Ahora tiene una América próspera, la gente pobre está mejor que nunca, tiene un mundo en el que al menos se está intentando comprometer en alcanzar la paz. Pienso que sería reelegido ahora mismo. Pero en un año o en unos meses todo puede suceder. Confío en que se irá convirtiendo en un mejor presidente con el tiempo. Cuanto más está en el puesto, mejor le va. Y si ha logrado todo esto bajo la presión de la investigación, estoy muy esperanzado en que conseguirá mucho más ahora que se ha quitado ese peso de encima.

¿Usted seguirá apoyándolo?

Por supuesto. Le he apoyado. Trabajé para él durante 24 horas al día durante los cuatro meses de campaña. He trabajado para él para defenderle de estos cargos falsos. Y lo que necesite que haga lo haré. Disfruté mucho en campaña, creo que es el mejor candidato haciendo campaña que he visto en mi vida. Es incansable. No querría ser su rival. Quienquiera que sea su rival tiene que estar en muy buenas condiciones porque hace campaña virtualmente 24 horas al día. Estoy fuera de EE UU y no sé a qué hora me llamará. Pero incluso en EE UU, me llama a las 3 o 4 de la mañana porque tiene una idea. O ha escrito algo durante la noche sobre cómo lidiar con el «Medicare» o cómo nombrar a un juez que le gustaría. «Creo que deberíamos hacer esto», me dice. Tiene una mente muy inquisitiva y curiosa.

Hace unos años, se barajaba su nombre como secretario de Estado de EE UU...

Me encanta la política exterior, es mi pasión.

¿Por qué se está enfriando tan rápidamente la relación con Europa?

La relación con Europa es más fuerte en algunos casos. En el Este es mejor que con Obama. Estuve en Polonia durante la Administración anterior y tenían miedo de no ser defendidos, porque Obama parecía que no podía defender nada ni a nadie. En Europa del Este, Trump es un gran héroe. Con Europa occidental es diferente. Trump ha intentado revivir un objetivo, un sentido de logro. Europa Occidental está viviendo de la historia en lugar de hacer historia. Exceptuando a Reino Unido, que por eso creo que se va. Parece estar asustada de asumir cualquier tipo de riesgo.

Otro punto de fricción es cómo lidiar con el poder nuclear de Irán...

Los europeos están apaciguando al régimen del terror de Irán. Irán ha matado a más gente en los últimos años que cualquier país del mundo. Son los grandes patrocinadores del terrorismo. Matan de hambre a su gente para darles el dinero a los terroristas. El ayatolá es un fanático religioso. Trabajo con organizaciones que respaldan derrocar a ese régimen y durante los once años que he estado con ellos han matado a 2.000 personas de esa organización. No los detienen y juzgan. Los matan en las calles. Todavía lapidan a las mujeres por adulterio. Tienen un número incalculable de prisioneros políticos. Cuando te detienen en Irán, te torturan para que te conviertas en un preso sumiso. No parece creíble porque no se informa suficiente de ello, en parte porque mantienen a la Prensa fuera de las prácticas que ocurren en el demente régimen de Irán. Lo que le hacen a su gente es una tragedia a la que Europa occidental da la espalda mientras hace dinero con Irán. Se están beneficiando Francia, Alemania, Italia y otros. Hacen tanto dinero en Irán que no le sancionan. Deberían estar avergonzados de ayudar a financiar ese desprecio a los derechos humanos. Mucho del dinero que Irán hace con ellos termina en Hizbulá, Hamas y otros grupos terroristas. Y si a esos países les pregunto por quién más respalda el terrorismo del mundo tendrán que responderme: Irán. Veo un cambio en Reino Unido con Boris Johnson, porque respeta los derechos humanos. Espero que esto resucite y los líderes políticos de la UE o acepten que el mundo no puede ser aterrorizado por Irán o que haya un cambio de liderazgo político. Porque si se hubieran unido a nuestras sanciones, Irán estaría acabado. Deberíamos presionar para que se termine ese régimen. Llevan 40 años en el poder, es un régimen de terror. Si digo que han matado a un millón de personas, no estaría exagerando.

¿Por qué el acuerdo nuclear es visto como un éxito en la UE?

Porque la UE se ha convertido en un apaciguador. Como Chamberlain con Hitler. Quieren comprar la paz a través de la conciliación. Cada vez que se intenta apaciguar a un dictador se está alimentando a un animal enorme y salvaje. Alemania, Francia e Italia deberían saberse esa lección mejor que EE UU. Es lo que hicieron con Hitler. En los años 30, le dieron todo lo que pedía, hicieron acuerdos con él. Chamberlain dijo que había hecho la paz con Hitler, seis meses después invadió Europa. Firmamos algo con ellos, y al día siguiente, seguían apoyando el terrorismo. Obama, en uno de los actos más irresponsables de un presidente de EE UU, les dio unos mil millones en efectivo. En bolsas, como si fuera un traficante de drogas. ¿Dónde fue ese dinero? No fue para los hambrientos de Irán, terminó en Hizbulá, Hamas y para matar a gente inocente. Terminó en manos del grupo que fue a Albania para matar a Maryam Radjavi y a mí. Así como al que viajó en 2018 a Bruselas y a París para matar a Radjavi, Newt Gingrich y a mí, entre otros. Hay un tercer caso en América, están financiando a gente para que venga a asesinar a sus enemigos, y yo aparentemente soy uno de ellos. De alguna manera, Obama financió eso. Creo que no lo pensó así, pero el no haberlo contemplado le convierte en uno de nuestros peores presidentes. Y los europeos están completamente equivocados. Es triste ver a gente que se vende por dinero o ser de un nivel de apaciguamiento que hace que los dictadores sean más poderosos. Han hecho al ayatolá más poderoso. El frustrado y absurdo pensamiento de extrema izquierda maneja alguno de los Gobiernos de la UE. Veo cambios, como en Reino Unido con un Gobierno más fuerte ahora. También un liderazgo más fuerte en Latinoamérica, con Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia... Hay países que se están volviendo más fuertes y más proestadounidenses. Veo un movimiento en Italia con Salvini. Son verdaderas señales que apuntan a que la UE puede despertar. Trump quiere un aliado fuerte.

¿Cree que los aliados de la OTAN invertirán más en defensa, como les pide su presidente?

No sé cómo podrían explicar que no lo van a hacer. Alemania no es pobre. Un 2% no es mucho, sigue siendo menos de lo que pagamos. Trump tiene todo el derecho a demandarlo y tenemos todo el derecho del mundo a sacar a la luz que Alemania no paga sus facturas. No es que seamos hostiles, es que los negocios son así, sobre todo cuando uno da su palabra en un acuerdo. Lo que pasa en Europa es que las cosas se han deteriorado moralmente hasta el punto de que no veis a los dictadores por lo que son y su palabra puede ser interpretada de otro modo. 2% significa 2%.

El tratado INF, firmado por Reagan y Gorbachov en 1987, se colapsó el viernes. ¿Comienza una nueva carrera armamentística?

Creo que tanto EE UU como Rusia tienen el sano entendimiento de que no pueden proliferar las armas nucleares. Se podrá solventar. Aunque el hecho de que en el otro lado hubiera violaciones, tenemos que saberlo y mantenernos al menos tan fuertes como éramos. Hay lugar para un compromiso constructivo entre Washington y Moscú. Además, estoy muy seguro de que Trump es el mejor negociador que hemos tenido jamás, al menos en mi vida.

¿Cómo fue trabajar en el equipo de Reagan?

Era mi héroe. Logró uno de los grandes hitos presidenciales: liberar a millones de personas. Lincoln lo hizo en la Guerra Civil, liberó a los afroamericanos de la esclavitud. Roosevelt liberó a Europa del nazismo tras la II G M. Reagan liberó a Europa del Este del comunismo y sin disparar un tiro. Es uno de los grandes logros de la historia. Además, fue un gran presidente para la economía, la estimuló, y duró así una docena de años. Era una gran persona, un extraordinario ser humano y aprendí tremendamente de él. Cuando era alcalde de Nueva York y su mente comenzaba a perderse, le dije a su mujer que la principal razón por la que yo era un exitoso regidor es que le copiaba todo lo que aprendí observándole y estando junto a él. Me preguntaba a mí mismo «¿qué haría Reagan?». Era mi modelo. Y veo mucho de él en Trump, incluso en los ataques de la Prensa.

¿A dónde lleva la guerra comercial con China?

A unos acuerdos mucho mejores que no son tan desfavorables para EE UU. Cuando se leen los tratados con Pekín, uno se pregunta si había alguien del lado negociador estadounidense. Ellos nos imponen una tarifa del 30% a nuestros coches, y nosotros a los suyos no. Negociadores ignorantes ideológicamente de izquierdas no entienden cómo negociar por su país. Se dejan impresionar por los brindis de los líderes extranjeros. Trump negocia para EE UU, así como yo negocio para mis clientes. No está en contra del libre comercio. Eso es ridículo. Seamos justos. Un mercado libre no es lograr ventajas sobre tu rival. Está floreciendo la economía, ha resultado en mejores acuerdos con México y Canadá, que ahora están más contentos y funcionará con China. Lo bueno de Trump es que no se rinde hasta que consigue lo que quiere. No es uno de estos falsos políticos con grandes ruedas de prensa que te hace creer lo que quieres oír. Se toma su trabajo en serio. Quiere el mejor acuerdo para EE UU, como diría un empresario o un buen abogado.

¿Cuál es la principal diferencia en Oriente Medio entre esta Administración y la anterior?

Que el actual presidente no aceptará un Irán nuclear. Nunca firmará un acuerdo con Teherán como el que firmaron la UE y Obama que permitirá a los ayatolás ser una potencia nuclear en diez años. Nunca se deben poner armas nucleares en manos de alguien que no está en sus cabales, como el ayatolá, que dice: «¡Destrucción a Israel, muerte a EE UU!». ¿Cómo daría armas a alguien que ha anunciado que quiere matar a mi gente? Para mí, como dice Trump, el acuerdo nuclear es el peor tratado, pues vende a tu gente.

Sus abuelos emigraron de Italia. Llegar a Nueva York es mucho más difícil ahora. Ha dejado EE UU de aceptar «a los rendidos, pobres, masas hacinadas anhelando respirar en libertad», como indica la placa de la Estatua de la Libertad?

Cada día EE UU acepta legalmente a más gente que cualquier otra nación en la tierra. También ilegalmente. No deberíamos. Mis padres, mis abuelos, llegaron a través de Ellis Island, fueron examinados, los retuvieron 30 días por si tenían alguna enfermedad, eran asesinos o habían cometido crímenes... La gente confunde migración legal e ilegal. La legal es lo mejor de EE UU, una de las razones por las que somos un gran país. Porque recibimos gente y la asimilamos como americanos. Algo que la UE no hace tan bien, en parte porque son países más antiguos y hay más identidad nacional. Tenemos una identidad estatal más débil que la nacional. Muchas veces los recién llegados terminan siendo mucho más patriotas que los que llevan tres generaciones. En los últimos años hemos tenido mucha migración ilegal. Algunos son buena gente. Pero si hay una migración indetectable, gente mala entra. Se aprovechan. Como las maras, la bandas de Centroamérica. Es una oportunidad excelente para traficantes y terroristas para entrar escondidos entre miles de personas. Y lo hacen. Eso no puede ser. Cuando vine a la UE, examinaron mi pasaporte. Sin él no me dejarían entrar en España, Italia o México. A lo mejor no lo hemos explicado bien. La migración debe continuar, pero debe ser legal, controlada y por buenos motivos, no para hacernos daño. Y no es diferente a los problemas que tenéis en la UE. Probablemente, la razón por la que Reino Unido se va es la débil aplicación de la política migratoria, y eso que es superior a la nuestra.

Así que en su opinión, ¿la política migratoria de Trump es necesaria en EE UU?

Sí, somos una atracción demasiado jugosa. EE UU no puede atender a todos los pobres del mundo. Es un país grande y rico. Hay que tener cierta determinación. Y luego somos el país más tolerante. Mi ciudad es la más global del mundo. Pero no queremos a toda la gente mala del mundo.

¿Por qué Trump atacó a cuatro congresistas demócratas a las que instó a irse a sus países de origen? Las hecho famosas hasta en España.

Ya eran famosas por decir cosas muy antiamericanas. Están a favor de la política de fronteras abiertas. Dejar entrar a todo el mundo incluidos terroristas, criminales... A favor de subir los impuestos, tanto que nuestra economía se caería, atacan al presidente y le ponen nuevos nombres cada día. Critican a nuestra Policía. Han creado tal ambiente que nuestros agentes están siendo atacados. Son una fuerza destructiva, y ninguna tiene experiencia ni ha logrado nada en su vida.