Rusia soborna a 'traidores' para atacar la infraestructura energética ucraniana en la temporada de frío

Durante los últimos días, el SBU (servicio de inteligencia ucraniano) ha informado de nuevos intentos de atentado por parte de las fueras rusas contra infraestructuras energéticas y objetivos militares a través de la captación de personas en situaciones económicas desfavorables a cambio de dinero. Con la llegada de la temporada fría y un inverno que se prevé duro en la zona más al este de Europa, el Kremlin está tratando de dejar a la población civil sin calefacción y sumir Ucrania en el caos.

Esta estrategia se lleva repitiendo desde los inicios de la guerra de invasión a principios de 2022, si bien este año todo en el que el desgaste es más que notable a ambos lados, se cree que Rusia podría concentrar sus esfuerzos en sabotear el sustento energético ucraniano. El viernes pasado desde el canal oficial de la inteligencia ucraniana en Telegram explicaban la detención de dos 'traidores' acusados de intento de atentado contra la infraestructura energética en la región de Dnipro.

Según estableció la investigación, los sospechosos fueron reclutados por el FSB (el servicio de inteligencia ruso) y se encargaban de coordinar ataques aéreos contra empresas de generación de energía eléctrica y térmica para dejar sin calefacción la capital de esta provincia, una de las ciudades de primera línea de resistencia de Ucrania y objetivo de captura desde que comenzó la invasión.

Los dos hombres eran conductores de una empresa de logística encargada de suministrar mercancías a empresas locales y, aprovechando sus rutas de trabajo, fotografiaban y marcaban la ubicación de las infraestructuras energéticas en distintos puntos de Dnipropetrovsk. Desde Ucrania aseguras que estas estaciones tenían como misión "alimentar de energía los hogares, escuelas, jardines de infancia y hospitales" de la región.

Más tarde, hacían llegar la información a través de un mensajero hasta las fuerzas de ocupación. Se sospecha que uno de ellos fue captado en 2022, cuando realizaba una ruta de transporte en la provincia rusa de Bélgorod. Tanto este hombre como su compañero fueron descubiertos y detenidos por el SBU en sus lugares de residencia en Dnipro. Durante los registros se encontró que uno de los sospechosos tenía en su haber varios objetos de propagando a favor del Kremlin. Le fueron confiscados un banderín de las fuerzas especiales aerotransportadas de la Federación Rusa y una estatuilla con la imagen de Putin.

Ambos detenidos se encuentran bajo custodia sin derecho a fianza y acusados de "traición a la patria cometida en condiciones de estado de guerra". Según el Código Penal ucraniano, podrían enfrentarse a una pena de cadena perpetua con confiscación de bienes.

Espionaje con cámaras de vídeo ocultas

Además de este caso, el SBU también ha detenido en los últimos días a un joven acusado de colocar "trampas de vídeo" en la región de Ukrzaliznytsia, con las que espiaba los trenes militares de Ucrania para enviar la información al enemigo.

El chico, de apenas 18 años, ocultaba pequeñas cámaras de vídeo en carreteras locales para que las fuerzas de ocupación rusas pudieran rastrear la ruta de los camiones ucranianos encargados de transportar vehículos blindados hacia el frente de batalla. Según el servicio de inteligencia Ucraniano, el joven fue reclutado por el espionaje del Kremlin a través de canales de "ganancias fáciles" en redes sociales.

El equipo de grabación fue desmantelado, y se llevaron a cabo medidas de seguridad para cambiar la ubicación de los militares en riesgo. Al joven se le incautó un teléfono móvil con pruebas de su vinculación con la inteligencia de Rusia, y podría enfrentarse a una pena de hasta 8 años de prisión sin derecho a fianza por "difusión no autorizada de información sobre la ubicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania".