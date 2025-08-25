Rescatan en Estados Unidos a dos ancianas atrapadas en un jacuzzi con el agua hirviendo

Un grupo de amigas octogenarias experimentó momentos de terror durante sus vacaciones en Campton (Kentucky, Estados Unidos) cuando un momento de relajación se transformó en una pesadilla que estuvo a punto de costarles la vida.

La tranquilidad del jacuzzi se convirtió rápidamente en una situación de emergencia cuando dos de las mujeres quedaron atrapadas, desarrollando una hipertermia severa y eventualmente llegaron a perder el conocimiento. El incidente comenzó cuando dos de las cuatro amigas, debido a sus condiciones de salud preexistentes, no pudieron salir por sus propios medios, lo que provocó un aumento alarmante de su temperatura corporal.

Un rescate contra reloj

Los momentos siguientes fueron de pánico absoluto. Una de las amigas, se introdujo en el agua para mantener las cabezas de sus compañeras sobre la superficie para asegurarse de que no se ahogara, mientras otra llamaba desesperadamente al servicio de emergencias.

Cuando los profesionales médicos Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Wolfe (WCSART) llegaron al lugar, el personal de la cabaña ya había sacado a las mujeres del jacuzzi. La situación era crítica: una de ellas respondía parcialmente, mientras la otra permanecía completamente inmóvil.

Los profesionales de emergencia desplegaron técnicas de enfriamiento rápido. Utilizaron agua helada, hielo y mangueras de agua fría para bajar la temperatura corporal de las mujeres. Tras unos 20 - 30 minutos de intervención intensiva, ambas recuperaron la conciencia.