El Secretario de Defensa de EE UU convoca a todos los generales estadounidenses a una reunión

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha ordenado que todos los generales y almirantes en puestos de mando, junto con sus principales asesores, se presenten el próximo martes en la base de Quantico, Virginia, para una reunión descrita como “altamente inusual”, según ha revelado este jueves el Washington Post.

La convocatoria ha generado preocupación en círculos militares y entre analistas, que se preguntan por los motivos reales detrás de este llamamiento masivo. En total, según explica el diario estadounidense, 800 generales y almirantes se ven afectados, así como sus principales asesores. Un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, se limitó a señalar que Hegseth ofrecerá un discurso ante los altos cargos militares al inicio de la próxima semana, sin aportar más detalles.

De acuerdo con elPost, una fuente anónima comentó que entre los mandos existe inquietud por “no saber qué significa exactamente” la convocatoria. En paralelo, se especula que la reunión podría estar relacionada con los cambios promovidos por Hegseth en mayo, cuando redujo el número de generales y almirantes dentro de la estructura de mando.

El encuentro cobra aún más relevancia en el marco de los movimientos controvertidos en el Pentágono desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, que han incluido despidos de altos mandos y reorganizaciones institucionales sin explicaciones públicas claras. Aunque no hay confirmación oficial de que la cita tenga un objetivo operacional específico, algunos analistas sugieren que podría tratarse de redefiniciones estratégicas o ajustes en la cadena de mando.