Dos adolescentes son arrestados en Países Bajos en un caso de espionaje vinculado a Rusia

Dos jóvenes de 17 años fueron detenidos en los Países Bajos bajo sospecha de trabajar para una agencia de inteligencia rusa, una operación que ha sido revelada por el diario De Telegraaf. Un juez ordenó que los adolescentes permanecieran arrestados, uno en prisión preventiva y el otro bajo arresto domiciliario, según declaró a AFP Brechtje van de Moosdijk, portavoz de la fiscalía.

Las autoridades sostienen que los adolescentes habrían sido reclutados para recopilar información de carácter estratégico para Moscú. Según la investigación preliminar, los detenidos tenían conexiones con contactos rusos, lo que sugiere una operación de espionaje bien organizada. El padre de uno de los implicados ha manifestado que su hijo es un aficionado a los videojuegos sin vinculaciones políticas. Sin embargo, las investigaciones sugieren un posible contacto del joven con hackers prorrusos a través de la aplicación de mensajería Telegram.

Los adolescentes habrían utilizado un dispositivo denominado 'renifleur Wi-Fi' para captar información en lugares sensibles, incluyendo la embajada de Canadá y las agencias europeas Europol y Eurojust. El operativo policial, ejecutado con ocho individuos encapuchados, se llevó a cabo el lunes mediante una orden de detención formal. La policía neerlandesa colabora con servicios de inteligencia europeos para ahondar en las motivaciones, el alcance de la trama y si existen más implicados.

Las autoridades sospechan una potencial injerencia de un Estado extranjero, aunque mantienen hermetismo sobre los detalles para proteger la identidad de los menores y la integridad de la investigación. Se espera que en las próximas horas se realicen audiencias judiciales para formalizar los cargos contra estos adolescentes. Las autoridades también tienen previsto ejercer vigilancia sobre posibles redes de apoyo o facilitadores en suelo neerlandés.