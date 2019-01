El ex ministro español de Exteriores Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN entre 1995 y 1999, participó ayer en un diálogo en la Casa de América de Madrid, junto a la ex ministra de Exteriores argentina Susana Malcorra, en la que abordaron los desafíos que enfrentan Europa y América Latina. En su intervención afirmó que "la llegada en 2015 de los refugiados generó una gran crisis en la UE” y que “no nos dimos cuenta de que la guerra de Siria había que pararla. De ella vienen todavía problemas". En una entrevista previa con LA RAZÓN, Solana apuesta por la cooperación entre países para frenar una confrontación.

-¿Es posible un segundo referéndum en el Reino Unido para desatascar el embrollo del Brexit?

-Todo es posible, pero no creo que sea probable porque las consecuencias serían muy complejas. Hay un movimiento en el seno del Partido Laborista que va encaminado en esa dirección y no sé si serán capaces de plantearlo.

-¿La Unión Europea ha sido demasiado dura en cuanto a las exigencias que le ha planteado a Reino Unido en las negociaciones de salida?

-No, en absoluto. Han llegado a un acuerdo con la negociadora, que es la primera ministra, Theresa May. En esa negociación se tocaron todos los temas difíciles y se buscó una solución muy generosa para todos los asuntos. Lo que me ha sorprendido es el rechazo tan grande al acuerdo firmado por May y la Unión Europea. No me esperaba que fueran una diferencia de 230 votos. Hay mucho de poca simpatía por parte de algunos hacia la propia primera ministra.

-¿Con otro primer ministro la derrota no hubiera sido tan abultada?

-No me atrevo a decirlo, pero a lo mejor.

-¿Existe la posibilidad de que la extrema derecha acabe gobernando en varios países, o al menos en un país grande como es Francia?

-Estamos en unos momentos tan volátiles en los que nada se puede hablar con certeza. Yo creo que no, no va a pasar eso. No va a haber ninguna extrema derecha gobernando en un país europeo más allá de lo que está pasando en Hungría. Pero lo que sí es verdad es que el Parlamento Europeo será un parlamento fragmentado. Los grandes partidos, e incluyo en ellos a Los Verdes, serán suficientemente numerosos en su representación para poder hacer una coalición parlamentaria en los grandes temas que permita seguir gobernando con consensos amplios en la Eurocámara. No hay que olvidar que algunas de las cuestiones que se aprueban en el Parlamento Europeo tienen que volver al Consejo Europeo y, por lo tanto, tiene que existir una posición muy pareja porque de lo contrario estaremos en un movimiento de ir y volver que no llega a nada, porque al final el que decide es el Consejo Europeo.

-En España, la extrema derecha de Vox ha irrumpido con fuerza. ¿Cree que ha llegado para quedarse?

-Yo creo que en este momento histórico sí. En las próximas elecciones estarán presentes, sin duda. Y en el Parlamento Europeo también, sin duda.

-¿La irrupción de la extrema derecha en Europa responde al descontento de muchos votantes que no han visto sus problemas básicos solucionados?

-No hay una sola razón para explicarlo. Hay razones que son de identidad, otras de tipo económico, otras razones pueden ser de tipo migratorio. Es imposible decir una sola razón. Cada país tiene las suyas propias.

-¿En el caso de Vox cuáles serían esas razones?

-Me cuesta identificar alguna razón específica para que en España se vote a Vox.

-¿Hasta qué punto es preocupante la política exterior de Trump?

-Nos debe preocupar a todos, porque no en vano estamos hablando de la primera potencia mundial todavía. Y cuando el presidente de la primera potencia mundial dice que “America First”, o América primero, pues imagínese que todos decimos eso. Imagine que China dice “China primero”. Eso llevaría a la confrontación y yo creo que es imprescindible en esta etapa histórica en la que vivimos que exista cooperación. La cooperación tiene que ser la norma, pero desgraciadamente estamos en una situación en la que la cooperación no es la norma.

-¿Cuál debe ser el papel de la OTAN?

-El que ha sido siempre, la seguridad colectiva. Pero la Unión Europea está haciendo ahora una cosa muy importante, que es desarrollar capacidades de seguridad y de defensa que le permitan tener una capacidad de reacción autónoma y estratégica, y eso es bueno para todos.

-¿Se duplicarían estructuras con la OTAN?

-No tiene porqué. La máxima duplicación en este momento es que los países de la OTAN tienen sus capacidades militares. En cambio, con lo que se plantea los países intentarían que las capacidades fueran europeas. Por ejemplo, que los helicópteros no tengan que ser los unos de una marca y los del otro de otra marca; o que los soldados no tuvieran el mismo entrenamiento. Todas estas cosas son fundamentales, sobre todo los activos físicos, que los satélites fueran los mismos y que las fuerzas especiales fueran las mismas, de manera tal que sí que hubiera una mayor cooperación entre los países de la Unión Europea, y que cuando vayan a actuar como miembros de la OTAN ya operarían con una integración muy superior a la que hay ahora.

-¿Ve síntomas de desintegración en la Unión Europea?

-No, de desintegración no. Es verdad que tenemos el Brexit sobre la mesa, que es un país que se quiere ir. Pero es un país que ya estuvo fuera de la UE, que entró y que ahora se va a marchar. Vamos a ver si se encuentra la fórmula.

-¿Qué papel debe jugar España dentro de la UE?

-Tiene que jugar un papel muy importante. Es uno de los países más sólidos de la Unión Europea. Y ahora que el Reino Unido se ha ido, sin duda tiene que tener un papel más importante. Lo que tenemos que hacer es pedagogía suficiente para que los españoles entiendan que tenemos una responsabilidad con Europa muy fuerte.

-¿Es optimista ante la deriva separatista en Cataluña?

-La palabra no sé si es optimista. Soy optimista en que España tiene que seguir unida y que hay que encontrar una fórmula para que eso sea así.