Un soldado de la Guardia Nacional EE.UU pensaba que daba armas a Al Qaeda y era a un agente encubierto del FBI

Andrew Scott Hastings, de 25 años, miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, ha sido acusado de intentar proporcionar apoyo material o recursos a organizaciones terroristas extranjeras y posesión o transferencia ilegal de una ametralladora.

El FBI descubrió que Hastings hablaba en una aplicación de redes sociales sobre la comisión de actos de violencia contra civiles estadounidenses en apoyo a la yihad global. Los registros judiciales indican que Hastings se alistó en la Guardia Nacional del Ejército de EE. UU. (Guardia) y trabajó como reparador de motores de aeronaves, además de contar con una autorización de seguridad nacional. Mientras trabajaba en la Guardia, Hastings viajó fuera de Estados Unidos y no informó de sus desplazamientos, como se le exigía.

Hastings comunicó a otros miembros del grupo en redes sociales que necesitaban desarrollar habilidades ciberespaciales y comenzar a entrenar físicamente. Durante meses de conversaciones, ofreció a cualquier interesado más de 500 páginas de notas, así como manuales del Ejército sobre tácticas y fabricación de armas. Aseguró que fabricaba un arma de fuego, que estaba interesado en crear un arma nucleahabló sobre las ventajas de usar túneles para proteger a militantes armados, en consonancia con las noticias sobre el uso de túneles por parte de Hamás en Gaza, informa la justicia norteamericana.

Tanta comunicación fue su perdición. Sin saberlo transmitió a un agente encubierto que se presentó como intermediario de Al Qaeda. Hablaron sobre armas de fuego impresas en 3D, dispositivos de conversión de ametralladoras conocidos como "interruptores" y drones. Finalmente, le proporcionó al agente encubierto un enlace a un sitio web donde vendía interruptores impresos en 3D.

Documentos judiciales muestran que Hastings fue visto en dos grabaciones de vigilancia en una oficina de correos para enviar cajas con más de 100 interruptores impresos en 3D, dos receptores inferiores impresos en 3D para una pistola, una corredera para pistola y diversas piezas de pistola para suministrar a Al Qaeda para su uso en atentados terroristas.