Son autónomos, son fuertes y pueden llevar mucho peso: los nuevos camiones del US Army dan de qué hablar

El Ejército de Estados Unidos está a punto de incorporar a su flota camiones pesados con capacidad autónoma, lo que representa una capacidad de carga elevada. La compañía Oshkosh Defense desarrollará los vehículos Palletized Load System (PLS) A2 bajo un contrato reciente. Estos transportes están diseñados para la distribución de suministros y equipos en zonas de combate, asegurando un flujo constante en entornos hostiles.

Asimismo, este contrato de 89 millones de dólares, adjudicado a Oshkosh Defense por el Mando de Contratación del Ejército en Detroit, se enmarca en el programa Family of Heavy Tactical Vehicles (FHTV). Los PLS A2 ofrecen tecnologías avanzadas, como funcionalidades "by-wire" para manejo autónomo y sistemas de seguridad activa que elevan la protección y eficiencia de los soldados en operaciones en entornos complejos. Estas prestaciones son fundamentales para las operaciones multidominio y la cadena de suministro en campos de batalla dispersos.

Además, la arquitectura abierta de los PLS A2 facilita la integración de futuras innovaciones tecnológicas, alineándose con las prioridades de transformación del Ejército. Pat Williams, director de programas de Oshkosh Defense, ha destacado la importancia de esta colaboración para modernizar la flota táctica pesada a gran escala. Subrayó que están "ofreciendo capacidades de última generación que mantienen a los soldados más seguros para las misiones actuales, al tiempo que proporcionan una base para potenciar la flota de cara a futuras contiendas".

Los vehículos PLS A2 y su arquitectura adaptable

En este sentido, el programa FHTV, que incluye el camión Heavy Expanded Mobility Tactical Truck (HEMTT) A4, permite al Ejército aprovechar componentes comerciales militarizados comunes para reducir costes y para integrar nuevas variantes. La estrategia de "recapitalización" posibilita acelerar la entrega de capacidades importantes al modernizar vehículos ya existentes, tal y como recoge el medio Interesting Engineering. Según un comunicado, el Ejército puede adquirir vehículos hasta agosto de 2029 en virtud del FHTV V. Este enfoque garantiza la modernización del equipamiento militar.

Por otro lado, la reputación de Oshkosh Defense por fabricar vehículos robustos y fiables se refleja en la capacidad de los PLS para operar en las condiciones más desafiantes. El sistema de carga y descarga hidráulico (LHS) del modelo M1075A1, por ejemplo, facilita la carga y descarga rápida, mejorando la eficiencia y la seguridad de las misiones y minimizando la fatiga y el riesgo del personal. Los PLS pueden transportar cargas en plataformas planas desmontables o en contenedores ISO de 2,4 x 2,4 x 6,1 metros, ofreciendo opciones versátiles.

Finalmente, la rapidez en el manejo de estos camiones es una gran ventaja operativa. Los operadores pueden cargar o descargar un camión en menos de un minuto, y el conjunto de camión y remolque en menos de cinco minutos. Esta eficiencia reduce los tiempos de inactividad e incrementa la eficacia operativa de las misiones, asegurando que los suministros esenciales lleguen a su destino con celeridad.