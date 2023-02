Sunak se ve obligado a desautorizar al vicepresidente "tory" por defender la pena de muerte

La reestructuración del Gobierno y el propio Partido Conservador con la que el premier Rishi Sunak pretendía dar un vuelco en las encuestas y mejorar su debilitado liderazgo no ha salido como esperaba. La polémica vuelve a Downing Street después de que Lee Anderson, el recién nombrado vicepresidente de la formación, se haya mostrado a favor de la pena de muerte.

“Nadie ha cometido un crimen después de ser ejecutado. Tiene una tasa de éxito del 100%”, señala en una entrevista publicada este jueves en la revista "The Spectator", biblia para los "tories".

El parlamentario sugiere que los crímenes atroces, como el asesinato del soldado Lee Rigby ejecutado por extremistas islámicos en 2013, en los que los perpetradores son claramente identificables, deberían castigarse con la pena de muerte. “Seguro que hay ciertos grupos que dicen 'Nunca podrás probarlo' … Bueno, puedes probarlo si lo grabaron en vídeo y están frente a la cámara, como los asesinos de Lee Rigby. Quiero decir: deberían haberse ido la misma semana. No quiero pagar por esta gente”, recalca.

Desde el Partido Conservador se han desmarcado de las palabras de su recién nombrado 'número dos' asegurando que no representan la postura del Gobierno británico sobre esta cuestión y recalcan que la entrevista, aunque se ha publicado hoy, fue realizada antes de asumir el cargo.

Preguntado por la polémica, Sunak ha recalcado que esa no es su opinión. “Pero estamos unidos en el Partido Conservador en querer ser absolutamente implacables en la lucha contra el crimen”, ha defendido.

La pena de muerte por asesinato en Reino Unido se abolió de forma permanente en 1965, mientras que terminó para todos los delitos en 1998. Reino Unido está adherido al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe el restablecimiento de la pena de muerte.

No obstante, una encuesta reciente de YouGov sugirió que el 30% de las personas cree que la pena de muerte debería reintroducirse en todos los casos de asesinato, y la cifra aumenta al 52% en los casos de asesinato múltiple. El profesor Tim Bale, de la Universidad Queen Mary de Londres, señala que Anderson "hablaba casi con certeza en nombre de la mayoría de los miembros conservadores".

Una encuesta de 1.191 afiliados, realizada como parte de su trabajo sobre la afiliación al partido después de las elecciones generales de 2019, encontró que el 53% estuvo de acuerdo en que "para algunos delitos, la pena de muerte es la sentencia más apropiada".

El parlamentario "tory" Michael Fabricant asegura que no quería ver un regreso de la pena de muerte, pero que "de vez en cuando vale la pena debatirlo". Durante una entrevista al programa World at One de BBC Radio 4, señaló que era "en realidad bastante saludable" que Anderson tuviera puntos de vista diferentes al Gobierno sobre algunos temas. La líder de los conservadores en los Comunes, Penny Mordaunt, también estuvo entre los que respaldaron a Anderson.

Esta no es en cualquier caso que el ahora "número dos" de la formación del Gobierno acapara titulares por sus comentarios. El año pasado también creó controversia por decir que la gente necesitaba aprender a cocinar y hacer un presupuesto, en lugar de utilizar los bancos de alimentos. En su momento, también criticó a la selección de fútbol de Inglaterra por arrodillarse en protesta por el racismo.