Susto en Heathrow al chocar las alas de dos aviones sin pasajeros en una de las pistas

Dos aviones de pasajeros han chocado en la pista del aeropuerto de Heathrow cuando un remolcador estaba empujando hacia atrás un avión de Virgin Atlantic y su ala chocó con la cola de un avión cercano de British Airways, según testigos del suceso.

En el incidente no se han producido heridos porque ninguna de las aeronaves tenía pasajeros en ese momento, pero ha llevado a las autoridades aeroportuarias a abrir una investigación para determinar qué es lo que ha ocurrido.

"La punta del ala de uno de nuestros aviones vacíos entró en contacto con otro avión mientras era remolcado desde el stand en la Terminal 3 de Heathrow en Londres", explicó un portavoz de Virgin Atlantic, según recoge el Daily Mail. "Hemos iniciado una investigación completa y exhaustiva. Nuestros equipos de ingeniería están realizando comprobaciones de mantenimiento en el avión, que por ahora ha sido puesto fuera de servicio", añadió.

Según explicó a este mismo periódico un portavoz de British Airways, uno de sus aviones "mientras estaba parado en Heathrow hoy temprano, estuvo involucrado en una colisión con el avión de otra aerolínea, que estaba siendo remolcado en ese momento. Nuestro avión está siendo evaluado por nuestros equipos de ingeniería. y hemos proporcionado un avión alternativo para limitar el impacto en nuestros clientes". El accidente no ha interrumpido el cronograma de operaciones de Virgin.

El usuario de Twitter Alex Whittles dijo: "Acabo de presenciar un accidente aéreo en Heathrow. Un remolcador que empujaba hacia atrás un Virgin 787 estrelló el ala contra un BA A350".

Un portavoz de Heathrow dijo a The Mirror: "Estamos trabajando junto con los servicios de emergencia y nuestras aerolíneas asociadas en respuesta a un incidente que involucró a dos aviones en tierra hoy. En este momento, no se han reportado heridos de pasajeros y no anticipamos que haya ningún impacto continuo en las operaciones del aeropuerto".