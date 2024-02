Un ex general de EEUU explica por qué "al final Ucrania tiene que destruir el puente de Kerch" que une Rusia con Crimea

Philip Breedlove, general retirado de la Fuerza Aérea de estadounidense y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa entre 2013 y 2016, ha asegurado que "debemos darle a Ucrania lo que nosotros mismos llevaríamos allí si fuéramos a luchar. No deberíamos pedirle a Ucrania que se enfrente a una superpotencia mundial sin equipo". A su juicio, Estados Unidos aún no ha proporcionado a Ucrania sus misiles más potentes. "Hemos pasado por alto algunas opciones de misiles de menor alcance, y algunas de ellas son muy precisas y muy poderosas".

En una entrevista con un medio ucraniano, Breedlove, que ahora es profesor honorario de la Escuela Sam Nunn del Instituto de Tecnología de Georgia, cree que Occidente debe suministrar armamento para que Ucrania tenga superioridad "en los ataques de largo alcance, defensa aérea y aviones de combate". A su juicio, no se trata solo de que Kiev tenga un arma muy poderosa, sino de un conjunto de sistemas: "Siempre me preguntan qué necesitan los ucranianos. Y nunca es sólo una cosa. Ninguna pieza cambiará esta guerra. Incluso el F-16. Lo que se necesita es un complejo de armas".

En concreto, el general pide dotar a Ucrania de proyectiles de artillería, armas de precisión en cantidad suficiente y misiles ATACMS (misil estadounidense de largo alcance y alta precisión. "Con ellos se puede atacar a Rusia antes de que entre al campo de batalla, mientras despliega sus tropas y construye sus líneas de suministro y sus almacenes. Al final, hay que destruir el puente Kerch", dice en referencia a la infraestructura que une la península de Crimea con Rusia y por la que cruzan armas y equipos militares rusos de camino al frente. "Si damos a Ucrania la posibilidad de bombardear Crimea, Rusia se verá obligada a reconsiderar su posición", ha dicho.

Destruir el puente de Kerch requiere tener aviones F-16 y de misiles ATACMS con una ojiva de racimo altamente explosiva, asegura Bredlove. "Ucrania debe ser capaz de atacar a Rusia con toda su capacidad y poder militar". Si no lo hace es porque carece de armas, y si esas armas no llegan es porque "creo que Occidente en general y Estados Unidos en particular temen proporcionar armas de largo alcance a Ucrania por la reacción de Putin".

A su juicio, "la guerra terminará exactamente cuando lo decidan los políticos occidentales. Si le damos a Ucrania lo que necesita para ganar, puede ganar y ganará". Breedlove sostiene que el Ejército ucraniano "ya ha derrotado estratégicamente a Rusia al norte y al noroeste de Járkov, y están logrando avances significativos en el sur. Si Occidente le da a Ucrania lo que necesita para ganar, Ucrania ganará. Si Occidente no le da a Ucrania lo que necesita para ganar, entonces Ucrania será derrotada o se verá obligada a aceptar una paz que cederá más territorio a costa de más soldados y bajas civiles".

En un escenario de derrota para Kiev, las consecuencia serían inmensas para la Unión Europea, asegura: ". Ucrania es una parte importante de la economía europea y, francamente, de la economía mundial, especialmente en lo que respecta a alimentos y cereales". Cabe recordar que Ucrania está considerada como el granero de Europa. Además, Breedlove cree que Putin ya "ya está interfiriendo en los asuntos de otros dos estados", dice en referencia a lo que denomina

El ex mando militar estadounidense cree que es alarmista hablar de Tercera Guerra Mundial. "Grandes pensadores han dicho que la mejor manera de evitar la guerra es estar preparado para ella. Y esto es lo que hace la OTAN. La Alianza está comprometida a disuadir a Rusia de nuevas acciones inmorales e ilegales en Europa, y al mismo tiempo está preparada si vuelve a hacerlo. Por tanto, es importante que la Alianza siga entrenándose y esté preparada para evitar guerras futuras".

Con respecto a la conferencia de la OTAN en Washington este verano, cree que es importante adoptar "una posición firme para brindarle a Ucrania un camino claro hacia la OTAN".