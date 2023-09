The New York Times asegura que un misil perdido ucraniano provocó la matanza en el mercado de Kostyantynivka

El ataque con misiles que mató al menos a 16 personas a principios de este mes en Kostjantynivka, una ciudad industrial en el este de Ucrania, fue causado por un proyectil ucraniano. Esta es la conclusión del New York Times basada en una investigación propia publicada este martes. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había atribuido este ataque a "terroristas rusos".

El 6 de septiembre, un misil balístico cayó en un concurrido mercado de la ciudad de la región de Donetsk, a unos treinta kilómetros de Bajmut. Después de analizar imágenes de satélite, declaraciones de testigos, mensajes de redes sociales y fragmentos de misiles, The New York Times concluye que se trata de un misil de defensa aérea ucraniano extraviado, que fue disparado desde un sistema de lanzamiento Buk. El periódico pudo concluir a partir de las imágenes que el misil no fue disparado desde las líneas rusas, sino que procedía del territorio ucraniano.

En respuesta al artículo del New York Times, Ucrania asegura que el servicio de seguridad del país todavía está investigando el incidente de Kostjantynivka.

Un vídeo de las cámaras de seguridad difundido por Ucrania mostró una calle estrecha plagada de vehículos estacionados y llena de quioscos que se ve envuelta en llamas después de una sola explosión. "Los terroristas rusos atacaron un mercado, tiendas y una farmacia, matando a personas inocentes", escribió el presidente Zelenski. "Cualquiera en el mundo que todavía esté lidiando con algo ruso simplemente ignora esta realidad. Maldad atroz. Maldad descarada. Total inhumanidad", subrayó, señalando que 2este mal ruso debe ser derrotado lo antes posible".