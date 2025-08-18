Tienen más de 50 años, pero Polonia va a convertir en bestias aéreas a estos antiguos cazas

Polonia ha formalizado un contrato de 3.800 millones de dólares para modernizar sus cuarenta y ocho cazas F-16C/D Block 52+ Viper a la configuración F-16V. Esta operación se enmarca en la notable expansión del gasto en defensa del país, orientada a sus fuerzas armadas frente a las amenazas de Rusia. La actualización la realizará la empresa estatal Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2 S.A., con relación formal con Lockheed Martin.

En este sentido, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa polaco, destacó la elección del F-16 hace más de veinte años como "muy buena". No obstante, las capacidades actuales del F-16 C/D son insuficientes ante amenazas contemporáneas, justificando mejoras en reconocimiento, comunicaciones e integración con la futura flota de F-35.

Asimismo, Polonia adquiere treinta y dos F-35A Joint Strike Fighters, buscando su plena capacidad operativa para finales de esta década. El primer F-35 polaco se presentó el año pasado, y sus pilotos comenzaron formación en enero. Kosiniak-Kamysz precisó que la modernización abarca aviones, radares, comunicaciones, reconocimiento amigo-enemigo, infraestructura y simuladores.

La modernización de la flota de cazas polacos

De este modo, un pilar de la modernización de los F-16 polacos será la incorporación del radar AESA AN/APG-83 de Northrop Grumman (SABR), clave en la configuración F-16V, según apuntan desde TWZ. Este radar ofrece mejoras sustanciales respecto a los actuales AN/APG-68, con barrido más rápido, más objetivos y mayor precisión. Es más fiable y resistente a contramedidas electrónicas. La aprobación estadounidense de octubre de 2024 estimó el coste del paquete en 7.300 millones de dólares, sugiriendo un programa más amplio.

Por otra parte, los Vipers polacos recibirán nuevos ordenadores de misión de arquitectura modular y abierta, mejoras en comunicaciones, navegación y transpondedores AIFF AN/APX-126/127. Se integrará un nuevo paquete de guerra electrónica, a elegir entre L3Harris y Northrop Grumman. La actualización F-16V contempla enlaces de datos y pantallas de cabina mejorados, con mayor interoperabilidad con el F-35. Los F-16 Block 52+ ya disponen de depósitos conformes y las variantes biplaza con espinas dorsales.

Además, el programa de modernización de los F-16 se extenderá de 2028 a 2038. Durante dos décadas, los F-16 han sido fundamentales en la protección del espacio aéreo polaco y en misiones internacionales. La amenaza aérea para Polonia ha evolucionado sustancialmente por el conflicto en Ucrania, con riesgo de desbordamiento y violaciones del espacio aéreo, sumado a tensiones con Bielorrusia. Polonia ha intensificado su papel en la OTAN, manifestando su intención de unirse a acuerdos de intercambio nuclear.

Finalmente, la mejora de los F-16 se enmarca en un esfuerzo de modernización militar mucho más amplio que abarca todas las ramas de las fuerzas armadas. Polonia ha suscrito contratos por miles de millones de dólares para adquirir cazas (F-35, FA-50), helicópteros Apache, carros de combate, misiles y artillería. También prevé una red de sensores de alerta temprana basada en globos. Kosiniak-Kamysz subrayó que la inversión beneficiará a la industria de defensa nacional y acerca a Polonia a estar entre los tres primeros de la OTAN en capacidades.