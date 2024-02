Los tres países del mundo que no tienen letra en su himno como España

La letra del Himno de España es un tema muy comentado y recurrente en nuestro país. Cada cierto tiempo, son muchos los que piden complementar la música como la mayoría de países del mundo, en los que sus ciudadanos en numerosos eventos la cantan a pleno pulmón y desde el corazón. Pero en nuestra nación no existe un consenso claro y la historia cuenta con todo tipo de discusiones, lo que hace que a día de hoy solo suene la marcha. Asimismo, hay otros tres países en el planeta que tampoco tienen letra en su himno para evitar problemas entre la población.

¿Cuál es el origen del Himno de España y por qué no tiene letra?

El himno nacional de España es popularmente conocido como la "Marcha Real", y tiene su origen en la "Marcha Granadera", que acompañaba a los desfiles militares y a los actos a los que acudía la Casa Real en el siglo XVIII. Según la Guardia Real de España, el primer registro que se tiene es de 1761, de autor desconocido.

Carlos III la declaró "Marcha de Honor" en 1770, pero tras más de doscientos años, ha sido la "costumbre y el arraigo", la que ha transformado a esta composición musical en el himno de todos los españoles. Así, se oficializó como Himno Nacional en 1997. En los últimos años, son muchos los intentos de ponerle letra al himno de España, pero ninguno termina de cuajar, rondando en múltiples conversaciones.

En la legislación vigente se reconoce, además, como origen del Himno Nacional la Marcha Granadera o Marcha Real, sin letra, solo música. Incluso el himno cuenta con dos versiones: la completa y la breve, y cualquiera de ellas debe interpretarse siempre íntegramente y de una sola vez en las circunstancias que mande la Ley.

¿Qué países en el mundo no tienen letra en su himno como España?

En sí, los himnos nacionales son composiciones musicales que le dan identidad a un país y suelen unir a quienes canten su letra. Así, es un reflejo de su historia, sus costumbres o sus creencias. El Himno Nacional español, en este caso, es uno de los tres símbolos de la nación, además del escudo y la bandera. En el resto del mundo, hay otros tres países que por diferentes motivos, tampoco tienen letra en su himno.

Uno de ellos es San Marino. Reconocido como microestado, es la tercera nación más pequeña de Europa por detrás de Ciudad del Vaticano y Mónaco.

Por otro lado, está el caso de Bosnia y Herzegovina. Aunque en algunos casos se considera que tiene letra, impuesta en 2009, todavía no está catalogada como oficial y está en los últimos trámites para su aprobación.

Y, por último, está Kosovo. Este país declaró unilateralmente su independencia de Serbia en 2008, aunque todavía no ha alcanzado el reconocimiento por muchos países, entre ellos España. Su símbolo nacional, conocido como "Europa" solo está integrado por la melodía, ya que el compositor decidió no ponerle letra con el fin de no ofender a los serbios que habitan en el territorio ni a ninguna otra minoría.