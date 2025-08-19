Trump interrumpe la reunión con Zelenski para llamar por teléfono a Putin: futura cumbre bilateral

El presidente estadounidense, Donald Trump, pausó este lunes la reunión mantenida con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos en la Casa Blanca para hablar por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y comunicarle lo que todos ellos han debatido hoy en Washington, según adelantó la cadena de televisión CNN. Así informaba EFE.

Una fuente cercana al asunto citada por CNN confirmó una información radiada primero por el tabloide alemán, Bild, y aseguró también que los líderes europeos no estuvieron presentes durante la conversación que el presidente estadounidense mantuvo con su homólogo ruso. A su vez, otras fuentes citadas por CNN indicaron que autoridades militares estadounidenses y europeas estarían, cada una por su lado, discutiendo detalles sobre las llamadas 'garantías de seguridad' para Ucrania.

Trump insistió hoy en que Putin ya le aseguró en su encuentro de la semana pasada en Alaska que Rusia "aceptaría garantías de seguridad para Ucrania" y hoy subrayó que gran parte del peso de ese contingente que se desplegaría en suelo ucraniano para evitar nuevas invasiones rusas recaería sobre los socios europeos.

Según informó el Kremlim, durante la llamada telefónica los mandatarios estadounidense y ruso abordaron "la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas", dijo Yuri Ushakov, asesor presidencial para política internacional, a medios locales.

Ushakov, quien precisó que la conversación se prolongó durante 40 minutos, no mencionó una futura cumbre entre el líder ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. El Kremlin siempre ha mantenido que Putin no tiene nada que negociar por separado con Zelenski y que sólo se reuniría con él para sellar un acuerdo de paz definitivo.

Durante su conversación, el presidente de EE UU informó a su colega ruso sobre el resultado del encuentro que mantuvo este lunes con el propio mandatario ucraniano y los principales líderes europeos, que debatieron, entre otras cosas, las garantías de seguridad para Kiev. A su vez, Putin agradeció a Trump su "hospitalidad" durante la reciente cumbre de Alaska y destacó la importancia de los "esfuerzos" del jefe de la Casa Blanca para lograr un "arreglo duradero en Ucrania".

Al igual que ocurriera en marzo de 2022, la delegación rusa en las últimas tres rondas de negociaciones celebradas en Estambul ha estado encabezada por Vladímir Medinski, asesor de Putin para asuntos culturales. La elección de Medinski fue muy criticada tanto por Ucrania como por la Unión Europea y la OTAN, al considerar que demostraba la falta de voluntad del Kremlin de llegar a un acuerdo de paz.

Las primeras tres rondas únicamente dieron como resultado el canje de prisioneros de guerra y de cadáveres, pero en ningún momento se trató en profundidad el aspecto político del conflicto. Putin, que mantiene su demanda de que el Ejército ucraniano retire sus tropas del Donbás, había expresado su confianza en celebrar la próxima cumbre con Trump en Moscú.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social, en el que añadió que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él. "Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que estarían los dos presidentes y yo mismo", escribió.