Trump se reivindica en medio del cerco judicial

Donald Trump se perfila como la principal opción del Partido Republicano de cara a las presidenciales de 2024, vendiéndose como el mesías entre los más radicales y siendo la única (por ahora) alternativa real de los más moderados para recuperar la Casa Blanca. Sus opciones crecen mientras la justicia estadounidense lo acorrala cada vez más, a pesar de que a sus potenciales electores poco le importarán esas causas abiertas a la hora de ir a las urnas.

La última es el contundente veredicto de un jurado en Nueva York, que en un juicio civil le ha encontrado responsable del delito de abuso sexual contra la columnista E. Jean Carroll, por una situación que habría ocurrido en una tienda de Manhattan en 1996.

El exmandatario republicano, quien fue el gran ausente durante el juicio y sigue afirmando que jamás conoció a la escritora, tendrá que pagarle una compensación de 5 millones de dólares (4,5 millones de euros) por abuso y difamación. Su equipo legal mantiene la tesis de inocencia y han anunciado que recurrirán la decisión, considerando que Carroll estuvo motivada por el “dinero, razones políticas y estatus”.

Aunque el veredicto en favor de la escritora no obliga al magnate a pagar cárcel, éste no podría haber llegado en peor momento. Primero, marca el precedente de ser la única vez que es considerado responsable legalmente por alguno de los varios casos de acusaciones de agresión sexual que han vertido sobre él. Pero además sucede cuando Trump alista su regreso a la televisión informativa generalista con una participación en un foro presidencial de CNN en Nueva Hampshire. Los periodistas de la cadena no dejarán pasar el tema de abuso sexual inadvertido, al tiempo que el expresidente ratificará su narrativa de inocencia frente a una audiencia poco habitual para él en los últimos años; más bien liberal y que en diferentes encuestas han dicho que no votarán por Trump.

Pero el expresidente, dicen los expertos, tampoco necesita convencer a ese centro para avanzar sus intenciones que en primera instancia se basan en conseguir la nominación republicana. Por otro lado, su ya convencido grueso de electores muy seguramente no apagará Fox para verle en CNN.

En declaraciones a LA RAZÓN, el sociólogo de la Universidad de Connecticut Matthew Hughey dice que la base inamovible del exmandatario probablemente no se inmutará ante sus escándalos judiciales. Para el académico “Trump ha transformado el electorado de las primarias del Partido Republicano de una manera que lo convierte en una figura más difícil de vencer, porque ahora incluso los votantes con educación universitaria generalmente más escépticos hacia él han disminuido en proporción entre todos los votantes de las primarias conversadoras”.

Esta visión va en el mismo sentido que una encuesta nacional de SRSS realizada en marzo, que daba cuenta de cómo casi tres quintos de los republicanos sin un título universitario de cuatro años en Estados Unidos aseguran que nominar a Trump nuevamente le daría al partido su mejor oportunidad de ganar en 2024; Esto, frente a dos tercios de los republicanos con un título universitario que dicen que el partido tendría una mejor oportunidad si elige a otra persona.

Y este fenómeno, según Hughey, ocurre porque en comparación con el momento en que fue nominado por primera vez en 2016, “hoy ha alentado a una mayor participación de los votantes de la clase obrera más inclinados a apoyarlo y a una menor participación de los votantes en trabajos administrativos que podrían ser pieza central de cualquier coalición en su contra”.

Se trata, entonces, de una cuestión de supervivencia. La polarización actual de la política obliga a la necesidad de movilizar esas posiciones más conservadoras en una primera etapa, aunque como sucedió en 2020 con la victoria de Joe Biden, esa receta no garantiza la elección presidencial.

Por ahora, lo cierto es que Trump -de 76 años- lidera la intención de voto de cara a esa nominación republicana. Según la media de encuestas de Real Clear Politics, el magante tiene un 53% de apoyo, más de veinte puntos de distancia con su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ni siquiera ha anunciado oficialmente su candidatura y por ahora está ocupado en una batalla legal contra Mickey Mouse en Orlando.

Con esta visión concuerda el analista político y profesor de Derecho Constitucional en American University, Emilio Viano, para quien Donald Trump ya es el nominado republicano. El académico asegura, sin embargo, que si el magnate sigue adelante en su carrera presidencial los demócratas tienen una buena oportunidad de ganar con el presidente Joe Biden, que “por el tipo de anuncio de campaña de reelección que hizo -en el que vimos cómo apeló nuevamente a la recuperación de lo que llama el alma de Estados Unidos- se puede esperar que intente ganar el voto de centro no solo mostrando su trabajo legislativo de los últimos cuatro años, sino volviendo a los temas de conciencia y ética de la política”.

Falta mucho para esa elección general, y antes de que llegue ese momento, el expresidente Trump tiene otros frentes abiertos con la justicia de los que deberá hacerse cargo, entre eloos el relacionado con un pago de dinero a la entonces estrella porno, Stormy Daniels o sus presuntos esfuerzos para revertir su derrota en las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.