Trump se reunirá el martes con líderes árabes al margen de la Asamblea de la ONU para tratar el fin de la guerra en Gaza

La reunión, programada para este martes, se celebrará apenas unos días antes del encuentro oficial entre Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, programado para el 29 de septiembre en la Casa Blanca. Este encuentro se produce en un contexto de alta tensión diplomática, marcado por una ola de reconocimientos del Estado de Palestina por parte de países occidentales y por amenazas israelíes de anexar partes de Cisjordania ocupada.

Según reveló el medio estadounidense Axios, la Casa Blanca ya ha enviado invitaciones a los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania y Turquía, con el objetivo de discutir un plan de posguerra para Gaza. Entre las propuestas está la posibilidad de que estos países envíen tropas para una fuerza de estabilización que sustituya al ejército israelí en el enclave palestino.

Los líderes árabes, por su parte, planean pedir a Trump que presione a Netanyahu para que detenga la ofensiva militar en Gaza y renuncie a cualquier intento de anexión territorial en Cisjordania. Axios señala que los Emiratos Árabes Unidos ya han advertido que una anexión israelí podría provocar el colapso de los Acuerdos de Abraham, considerados uno de los principales logros diplomáticos de Trump durante su primer mandato.

Además, el mismo día, Trump tiene previsto mantener una reunión separada con líderes de países del Golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Bahréin y Kuwait. De acuerdo con Axios, uno de los temas centrales será la preocupación por el reciente ataque israelí contra líderes de Hamás en Qatar, el primero de este tipo contra un país del Golfo. Los gobiernos de la región buscan garantías de que no se repetirán acciones similares, que podrían desestabilizar aún más la región.