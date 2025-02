Trump vuelve a abrir la puerta a una tercera candidatura, ¿podría repetir como presidente de EE UU?

Han pasado a penas unas semanas desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, tras vencer por segunda vez en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, celebradas en noviembre. Desde entonces, el republicano ha acaparado titulares en medios de todo el mundo, con su frenética agenda, órdenes ejecutivas, y polémicas declaraciones.

Una de las ideas que ha repetido en las últimas semanas ha sido la de renovar en la Casa Blanca por un tercer mandato, algo que sería insólito en la historia de Estados Unidos. Fue el jueves, durante un desayuno en el hotel Hilton de Washington, cuando Trump se subió al atril, volviendo a especular con presentarse a las elecciones presidenciales programadas para 2028. Llegó a asegurar ante los presentes: "Quiero estar aquí con vosotros, y tengo que estar aquí con vosotros (...) y lo hago a pesar del hecho de que dicen que no me puedo presentar otra vez. No, quiero estar con vosotros, pase lo que pase, es algo que he disfrutado", explicó.

No es la primera vez que el ya presidente de Estados Unidos deja caer la idea. También hizo mención de un tercer mandato hablando frente a miembros del Partido Republicano, en esta ocasión en Miami: "He recaudado mucho dinero para la próxima campaña, que asumo que no podré usar para mismo, pero no estoy 100% seguro (...) creo que no está permitido que me vuelva a presentar", bromeó.

¿Podría Trump presentarse a un tercer mandato?

Se trata de la tercera vez que hace referencia a la propuesta desde que tomó posesión del cargo. Una propuesta que está generando inquietud entre ciertos sectores de la sociedad estadounidenses. Ian Bassin, asesor de Obama durante su tiempo en la Casa Blanca y director de la organización Protect Democracy, advirtió al medio POLITICO: "Cualquiera que diga que obviamente la Enmienda 22 disuadirá a Trump de intentar un tercer mandato ha estado viviendo en un planeta diferente al mío".

En la declaración, Bassin hace referencia a la Enmienda 22 de la Constitución de Estados Unidos, que fue ratificada en 1951, y en la cual se puede leer: "Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente y nadie que haya ocupado el cargo de presidente, o que haya actuado como presidente por más de dos años de un periodo para el cual fue elegida otra persona, podrá ser elegido más de una vez para el cargo de presidente". Un artículo que en principio no abre la puerta a ningún tipo de ambigüedad, y que con el cual se buscaba limitar los poderes. Sus orígenes se remontarían a la decisión de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, de renunciar al cargo después de dos mandatos, estableciendo un precedente para sus sucesores.

Las alternativas

Así, la única manera en la que Trump podría aspirar a un tercer mandato es modificando la Constitución, como ya ha intentado hacer a la hora de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, no obstante en ninguno de los casos es una tarea sencilla. Tanto para proponer una enmienda como para ratificarla se precisan grandes mayorías en el Congreso y su consecución supondría un reto para el magnate. Ian Bassian también apunta a POLITICO una segunda vía, que se basaría en tratar de postularse como vicepresidente durante las elecciones, y en caso de resultar elegido, optar al cargo presidencial. En cualquier caso se tratan de escenarios muy poco probables.