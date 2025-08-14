Ucrania recibirá 1.300 millones de euros en ayuda militar a través de la Otan según ha anunciado Zelenski

Ucrania ha recibido unos 1.300 millones de euros de la OTAN gracias a un nuevo mecanismo para las necesidades prioritarias del país, según anunció el presidente ucraniano Vlodímir Zelenski este jueves 14 de agosto.

Zelenski señaló que Países Bajos contribuyó con 427 millones de euros, Dinamarca, Noruega y Suecia con la misma cantidad, y el miércoles, Alemania sumó otros 427 millones. "Este es un mecanismo que realmente refuerza nuestras defensas", comentó el mandatario.

Todas estas ayudas forman parte de la Lista de Requisitos Proritarios de Ucrania (PURL), que surgió de un acuerdo que alcanzaron el pasado mes de julio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

De esta manera se prevé que aliados europeos y Canadá refuercen con paquetes económicos periódicos de ayuda estadounidense a Ucrania, cada uno con un valor aproximado de 500 millones de dólares (427 millones de euros al cambio).

Este pasado miércoles Zelenski estuvo en Berlín donde se reunión con el canciller alemán Friedrich Merz y participó en reuniones entre líderes europeos y de la OTAN, el presidente estadounidense Donald Trump y el vicepresidente JD Vance. Hoy jueves se encuentra en Londres, donde se ha reunido con primer ministro británico, Keir Starmer, con el que ha tratado distintos temas como la próxima reunión entre Trump y Vladimir Putin en Alaska.