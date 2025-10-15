La OTAN se blinda ante los drones en su flanco este y reivindica "la división del trabajo" con la UE

La OTAN ha acordado este miércoles poner en marcha medidas militares contra las incursiones de drones en su flanco este, al tiempo que ha defendido la división del trabajo con la Unión Europea, que planea también un 'muro antidrones' para responder a potenciales amenazas. En rueda de prensa tras la reunión de ministros de Defensa aliados, el secretario general aliado, Mark Rutte, ha asegurado que la OTAN implementará una serie de "medidas adicionales" en el marco de la operación 'Centinela Oriental' para ampliar y acelerar la capacidad de contrarrestar drones, en medio de la oleada de incursiones e incidentes en el espacio aéreo aliado, según recoge Europa Press.

Así, el jefe político de la OTAN ha insistido en la "rápida y efectiva cooperación" en el seno de la organización para responder a la crisis de los drones y cazas que invadieron el espacio aéreo de Polonia, Estonia o Rumanía, además de incidentes en infraestructuras críticas como aeropuertos en Dinamarca, Alemania o Noruega. "Nos basaremos en este modelo para responder a amenazas híbridas, incluidas las procedentes de drones, y continuaremos desarrollando nuestros mecanismos para que los aliados compartan sus capacidades y conocimientos a tiempo", ha afirmado, recalcando además que los aliados ya están probando "sistemas integrados" que "evaluarán, rastrearán y neutralizarán amenazas aéreas".

Rutte apuesta por la "división del trabajo" con la UE

A un día de que la Comisión Europa presente su propio proyecto de muros 'antidrones' como elemento prioritario de su 'hoja de ruta' para reforzar la Defensa europea con el horizonte de 2030, el líder de la OTAN ha defendido la cooperación con la UE y la "división del trabajo" con los socios europeos.

"La UE tiene una enorme capacidad para reunir a los actores relevantes, el poder para garantizar que, si realmente es necesario, haya dinero y haya industria", ha asegurado el secretario general euroatlántico, defendiendo la cooperación con la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, y el comisario de Defensa, Andrius Kubilius. "Nunca hemos tenido problemas en lo que respecta a esta división del trabajo", ha indicado Rutte, quien ha valorado la figura de Ursula von der Leyen y recordado su pasado como ministra de Defensa alemana.