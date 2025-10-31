Polonia intercepta el tercer avión ruso sobre el Báltico en lo que va de semana

Un avión de reconocimiento ruso Il-20 que sobrevolaba el Mar Báltico fue interceptado esta mañana por dos cazas polacos poco antes de las 08.00 de la mañana GMT en lo que es el tercer incidente de este tipo en lo que va de semana, según confirmó el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (DORSZ).

La aeronave rusa "operaba sin haber comunicado previamente su plan de vuelo y con el transpondedor apagado, una práctica que representa una amenaza potencial para la seguridad del tráfico aéreo" civil, señala el comunicado.

El mando militar confirmó que "los pilotos polacos lograron interceptar, identificar y escoltar la aeronave extranjera siguiendo los procedimientos de la OTAN" y agregó que "aunque no hubo violación del espacio aéreo polaco, la repetición de los incidentes subraya la tensión" existente.

Creciente movimiento ruso en el Báltico

Como recordaron las autoridades polacas, "este es el tercer incidente de este tipo en lo que va de semana, lo que confirma la creciente actividad de la aviación rusa en la región del mar Báltico". Tanto el martes como el jueves de esta semana el DORSZ informó de sendas interceptaciones de un avión ruso Il-20 en la región del Báltico.

Además, como medida de seguridad preventiva y para garantizar la libertad de las operaciones militares, los aeropuertos de Radom y Lublin fueron cerrados temporalmente el jueves en una medida directamente vinculada a los ataques rusos en el oeste de Ucrania, cuyo objetivo eran instalaciones energéticas en regiones cercanas a Polonia.

Marcin Hadaj, portavoz de la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA), indicó que el cierre y las restricciones en la zona oriental del país son un "procedimiento que siempre tiene lugar en este tipo de situaciones".