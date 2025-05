El último plan de Trump contra la inmigración ilegal: deportación hacia Libia empleando aviones militares

Estados Unidos habría decidido empezar a deportar inmigrantes a Libia durante esta semana, en un intento por seguir cumpliendo el plan de la campaña presidencial de Donald Trump en materia migratoria. Las facciones que controlan partes del territorio libio, por su parte, han rechazado la idea, indicando que "atenta contra la soberanía" de Libia.

Así lo ha revelado en exclusiva la agencia Reuters, asegurando que ha tratado con dos oficiales de la Administración de Estados Unidos. Estos habrían mencionado que EE UU podría efectuar este transporte de migrantes tan pronto como hoy miércoles, pero enfatizaron que estos planes podrían sufrir cambios ante la sucesión de los acontecimientos.

No obstante, la agencia menciona que no es posible determinar en estos momentos un número concreto de migrantes ni las nacionalidades elegidas para ser deportadas al país magrebí, así como que la Administración Trump no ha revelado detalles de unas hipotéticas conversaciones con el gobierno libio sobre esta materia.

Al respecto, el ejecutivo provisional libio aseguró que ha rechazado que el país del norte de África sea empleado como destino para inmigrantes deportados sin su consentimiento o conocimiento. Asimismo, en palabras de Reuters, mencionan que tampoco existe ningún tipo de coordinación con Estados Unidos para recibir inmigrantes.

Por su parte, el Ejército Nacional Libio, liderado por el mariscal Jalifa Hafter y que controla el este de Libia, aseguró en un comunicado que rechazaba la idea ya que "atentaría contra la soberanía de la patria" libia.

Un grupo de inmigrante indios junto a la frontera entre México y Arizona (Estados Unidos) ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Búsqueda de países receptores en África

Asimismo, y según ha reportado la agencia EFE, Estados Unidos estaría manteniendo conversaciones con otros países africanos, como puede ser el caso de Ruanda, para que permitan el envío de solicitantes de asilo e inmigrantes con antecedentes criminales, en consonancia con la orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense el pasado mes de enero.