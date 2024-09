Zelenski muda el Gabinete tras el revés del Donbás

Cinco miembros del Gobierno presentaron sus solicitudes de dimisión el martes y el miércoles, entre ellos el destacado diplomático jefe Dmitro Kuleba y el jefe de producción de defensa de Ucrania, Oleksandr Kamishin, que asumió el cargo en marzo de 2023 tras ser aclamado por su buen trabajo al frente de la empresa de ferrocarriles nacional durante la guerra.

Algunas de las solicitudes ya han sido aprobadas por el Parlamento, donde el presidente Volodimir Zelenski suele conseguir la aprobación de sus propuestas debido al control sobre el partido más grande, Servidor del Pueblo. Se espera que el jueves se produzcan más votaciones y más dimisiones.

Además de Kamishin, el Parlamento ucraniano aprobó este miércoles la dimisión presentada por la que fuera hasta ahora vice primera ministra de Integración Europea, Olga Stefanishina. En el marco del proceso de remodelación de Gobierno que está llevando a cabo Ucrania también fueron despedidos el ministro de Justicia, Denís Maliuska y el de Medio Ambiente, Ruslan Strilets. El cambio no ha sido del todo inesperado, aunque no estaba claro quién de los ministros perdería su puesto.

«Había hablado antes de reiniciar nuestro Gabinete, muchos ministerios», recordó Zelenski el miércoles, hablando después de su reunión con el primer ministro irlandés, Simon Harris, en Kyiv. «Necesitamos hoy nueva energía, y estos pasos están relacionados con el fortalecimiento de nuestro Estado en diversas áreas», subrayó. A su vez, el primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, ha declarado en repetidas ocasiones que se reducirá el número de ministerios para minimizar los gastos y agilizar el funcionamiento del Gabinete en el contexto de la guerra.

En su tradicional discurso diario a los ucranianos el martes por la noche, Zelenski expuso algunas de las prioridades que tendrán que abordar los nuevos ministros. Según él, el liderazgo del país y su población requieren «más cooperación» entre sí, de cara al difícil invierno, marcado por el alto riesgo de largos cortes de electricidad debido a los destructivos ataques rusos contra el sistema energético.

En segundo lugar, Ucrania tendrá que aumentar su producción de equipo militar atrayendo más inversiones de sus socios extranjeros. Si bien la capacidad de producción de Ucrania ya se ha expandido significativamente, el país carece de dinero para financiar pedidos suficientes para igualarla. «Hemos demostrado que nuestro sector de defensa es capaz de producir toda una serie de equipamiento militar, desde vehículos blindados a drones, desde munición a misiles», dijo Kamishin en su discurso de despedida ante el Parlamento.

Zelenski también hizo especial hincapié en el desarrollo de las relaciones de Ucrania con la OTAN y la UE, donde quiere ver pronto «negociaciones reales de adhesión».

A pesar de hablar de la nueva energía, todos o la mayoría de los ministros destituidos seguirán en el equipo de Zelenski. Stefanishina, la vice primera ministra a cargo de la integración con la UE y la OTAN, seguirá dirigiendo la integración con la UE y asumirá el papel de ministra de Justicia, según la prensa local. Kuleba, un respetado ministro de Asuntos Exteriores, se convertirá en jefe de una de las embajadas más importantes.

Es Kuleba cuya destitución ha atraído la mayor atención hasta ahora, dado su papel en asegurar el apoyo internacional para la defensa ucraniana contra Rusia. Su experiencia diplomática le diferencia de buena parte de los integrantes del entorno directo de Zelenski, actor de profesión cuyos colaboradores solían provenir de sus años en el mundo del espectáculo.

«Mantiene excelentes relaciones con muchos diplomáticos y políticos, incluso de países muy problemáticos. Ha sido capaz de construir asociaciones y coaliciones ad hoc para lograr los objetivos establecidos», escribió analista política Alyona Getmanchuk. Además de consolidar unas relaciones diplomáticas privilegiadas con Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y otros países occidentales, Kuleba protagonizó giras sin precedentes por África, Asia y Latinoamérica para atraer apoyos a la causa ucraniana en el Sur Global. Es un empeño declarado el año pasado como prioritario por la administración de Zelenski que por el momento no ha conseguido su objetivo de reducir la influencia rusa en estas regiones.

Sin embargo, Kuleba, así como algunos otros miembros del gobierno, todavía tendrán que ser destituidos, después de que el partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, inesperadamente no logró encontrar suficientes votos a favor de su renuncia el miércoles. Se cree que Kuleba no se aferra a su puesto y que será reemplazado pronto por su primer adjunto Andriy Sybiga, un hábil diplomático y ex embajador de Ucrania en Turquía.

La destitución de Iryna Vereschuk, a cargo de la reintegración de los territorios ocupados, también tuvo problemas después de que el parlamento no la aprobara. Sin embargo, dado que Zelenski ha podido encontrar suficientes votos para apoyar sus iniciativas en el parlamento, no se espera que conserve su puesto.

En otros sectores de la administración estatal también se han producido cambios. El martes fue destituido el respetado director de la empresa eléctrica estatal Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi. La decisión se tomó tras la votación del consejo de supervisión de la empresa y se cree que se produjo bajo presión de Kyiv.

Sus críticos afirman que su supuesto fracaso a la hora de garantizar una protección fiable de la red eléctrica frente a los ataques rusos le costó el puesto. Sus partidarios señalan que ha establecido vínculos estables con los socios de Ucrania en el extranjero lo que ha ayudado a atraer un apoyo financiero crucial y equipos indispensables. Aunque los motivos exactos de Zelenski detrás de sus decisiones siguen siendo desconocidos, puede estar buscando recuperar la iniciativa en todos los campos que considera cruciales para la victoria de Ucrania, y no solo en el campo de batalla.