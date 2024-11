Acertijo visual: test matemático para 'españoles inteligentes'

Por mucho que algunos pudiéramos detestar las matemáticas como asignatura en la escuela, son fundamentales para el día a día, especialmente para hacer las cuentas. A lo mejor nunca llegamos a aplicar directamente un logaritmo neperiano en el trasunto de la vida cotidiana, pero desde luego que ciertas operaciones básicas las llevamos a cabo hasta sin darnos cuenta.

Las matemáticas están presenten en todos y cada uno de los aspectos de nuestra existencia material. Miremos donde miremos, toda imagen, todo objeto, puede ser descompuesto en líneas, ángulos, catenarias, fórmulas y patrones. Algo tan banal y mundano como un romanesco o coliflor italiana, por ejemplo, sigue un patrón de crecimiento muy similar al de los 'fractales infinitos' o la 'sucesión de Fibonacci'.

Romanesco verdura PIXABAY (fietzfotos)

Nos guste o no, las matemáticas rigen nuestra existencia, y conocer más sobre ellas es importante a todos los niveles. Dicen que detrás de todo odio se esconde una pequeña admiración, así que por qué no darle otra oportunidad a esta disciplina, quizá tomándola como un reto y no como una asignatura más que aprobar la relación mejore.

Acertijo matemático para 'españoles inteligentes': ¿Cuánto cuesta cada tapa?

Para el juego de hoy, tendrán que ponerse en la piel de un extranjero que visita España y debe abonar lo correspondiente de la cuenta de un bar. El camarero, por 'hacer la gracia', nos ha entregado el importe en forma de acertijo, y nos propone que si conseguimos resolverlo, aplicará un descuento en la próxima consumición. Bien, veamos este enigma, a ver si son capaces de encontrar cuánto cuesta cada tapa:

Acertijo matemático tortilla LA RAZÓN

Vemos que tenemos tres variables, la tríada de la gastronomía española para visitantes: paella, tortilla y gazpacho. Debemos entonces calcular el precio de cada uno de estos productos. *Pista: el truco está en interpretarlo como ecuación sencilla, o una 'cuenta de tres'. Ayúdense de papel y boli y tomen el tiempo necesario hasta que den con la conclusión que consideren acertada.

Solución

Pasemos ahora a resolverlo juntos paso por paso. Como ya advertíamos, lo mejor es interpretarlo como una ecuación simple, de primer grados, y otorgarle a cada tapa una letra para después sacar su valor. Así, tenemos que la tortilla será 'T', la paella será 'P' y el gazpacho será 'G'. Con esto claro, podemos comenzar a operar.

La segunda y la tercera ecuación no se puede resolver por el momento, ya que necesitamos despejar primero el valor de 'T' (la tortilla). La primera ecuación, por lo tanto, puede expresarse como: T + T +T = 18, es decir, 3 x T = 18. Si movemos la multiplicación al otro dado dividiendo, tenemos que: T = 18 / 3. El valor de 'T', entonces, es 6.

Ahora que conocemos 'T', pasemos a la segunda ecuación: P + T + T = 19. O lo que es lo mismo, P + 2 x T = 19. Sabemos que la tortilla vale 6, así que si sustituimos con esta información, nos queda que: P + 2 x (6) = 19, con lo que podemos comenzar a operar. Ahora, ya sabemos que: P + 12 = 19, o sea, que P = 19 - 12. Así, obtenemos que el valor de 'P' (la paella) es 7.

Por fin hemos conseguido todas las pieza que hacían falta para resolver la tercera y última ecuación: P x G + T = 20. Ya sabemos el el valor de P y de T, así que sustituyendo nos que da que : (7) x G + (6) = 20. Ahora, debemos tratar de despejar la G, para lo que debemos asilarla, pero vayamos por partes. Lo primero será mover la tortilla restando al otro lado: 7 x G = 20 - 6, es decir, que 7 x G = 14. Lo siguiente será mover la paella dividiendo al otro lado: G = 14 / 7, es decir, que G = 2. Lo logramos, tenemos que el valor de 'G' (el gazpacho) es 2.

Ahora ya podremos decirla al camarero que la tortilla vale 6, la paella vale 7 y el gazpacho cuesta 2. Hemos conseguido entonces la recompensa, y podremos reclamar nuestro descuento en la próxima consumición de unas ricas 'typical spanish tapas'. Enhorabuena.

No podemos marchar de estas tierras sin probar su tradicional paella JNarro

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.