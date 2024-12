Los adultos tenemos la manía que formularles preguntas a los más pequeños incluso cuando llevan solo pocos días en este mundo. Algunas de estas incógnitas les perseguirán el resto de sus vidas como interrogantes imposibles de responder: "¿A quién quieres más, a papá o a mamá?" es una de las más frecuentes, aunque ni siquiera una persona completamente formada conozca bien la solución correcta.

Papá o mamá, el perro o el gato, la pareja actual o aquella de la primera juventud... No existe una forma de cuantificar al detalle el amor o afecto que se siente o se ha sentido por otra persona o ser querido, no existen 'unidades de cariño' en el Sistema Internacional de medidas. Cada instante y etapa vital es nueva y distinta a la anterior, por lo que resulta difícil escoger un solo individuo como máximo merecedor de nuestro afecto.

La mente trata normalmente de hacer una 'solución salomónica' y expresar hacia para los demás que se les tiene en igual estima, pero en el fondo sabemos que esto no es verdad. Aunque cueste admitirlo, hay técnicas de extraer información del inconsciente sobre a quién queremos más, ya que es muy difícil no fijar una persona favorita relacionada con ciertos aspectos positivos.

Test de afecto: ¿A quién quieres más? Escoge un color para cada persona y descúbrelo

Para el día hoy, les presentamos un juego a través del que descubrirán cuáles son los sentimientos más valiosos que guardan hacia sus seres queridos, así como qué miembro de su círculo cercano tienen en más estima según distintos criterios. Para ello, les vamos a presentar una lista de cinco colores, traten de proyectarlos bien en su imaginación: rojo, verde, amarillo, azul y naranja.

Deben sentarse, cerrar los ojos y pensar de forma reflexiva en las personas que hayan estado presentes en sus vidas y a con las que asocian cada uno de estos cinco colores que hemos mencionado. No es una tarea sencilla, así que tómense su tiempo para la introspección, ya que más adelante les contaremos cómo se interpretan estas elecciones.

Bien, ahora que le han otorgado un color a cada persona, es momento de conocer qué información se puede extraer de sus decisiones, ya que de ninguna manera son aleatorias ni arbitrarias.

Rojo: Este color suele ser asociado con la pasión, el amor carnal y la fogosidad. Tiende a atribuírsele a personas con las que se ha mantenido un vínculo candente, sea tanto en terreno amoroso como de amistad. Indica una conexión intensa y mucho contacto, aunque también algo de caos e inestabilidad.

Verde: Esta tonalidad refleja también un vínculo importante, pero para nada fogoso, tiende más a presentarse cuando la imagen de una persona nos provoca calma y bienestar. Es un color que simboliza franqueza y honestidad, por lo que se suele asociar a aquellos hacia los que se guarda un cariño incondicional.

Amarillo: Al tratarse de un color que no pasa desapercibido, solemos asociarlo mentalmente con personas risueñas, alegres y que nos sirven de guía o apoyo importante en la vida. Se tiende a relacionar con el amarillo a quienes nos ayudan a despejar la mente y aclarar la ideas, muchas veces a modo de confesores íntimos.

Azul: El color del cielo y el mar está obviamente relacionado con las sensaciones de calma y estabilidad, asociado normalmente con aquellas personas que nos ayudan a controlar los nervios y pensar poniendo la vista en el futuro. Se le atribuye normalmente a quienes nos hacen mantener los pies en la tierra y traen serenidad a nuestras vidas.

Naranja: Esta tonalidad es muy vital y rara de encontrar en la naturaleza, por lo que se tiende a asociar con aquellos individuos que nos parecen únicos y diferentes. Se les atribuye a aquellas personas creativas, enérgicas y con formas de ser únicas, unas 'rara avis'.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.