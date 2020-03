Dani Parejo se ofrece para ir a la Eurocopa de 2021

El capitán del Valencia, Dani Parejo, que aspira a estar en la Eurocopa de 2021, celebra el segundo aniversario de su debut con la selección absoluta, un encuentro amistoso ante Argentina que asegura que nunca olvidará.

“Fue una noche increíble. Es el día con el que todo futbolista sueña y además no pudo salir mejor porque hicimos un partidazo contra Argentina. No lo olvidaré jamás”, explicó a los medios oficiales del club valenciano.

Aquel 27 de marzo de 2018, España arrolló a Argentina en una amistoso disputado en el Wanda Metropolitano y Parejo jugó los últimos minutos del encuentro con una camiseta con el 23 a la espalda que tiene “enmarcada en casa”.

“Desde mi casa de Madrid se ve el Metropolitano, así que fue toda mi familia al estadio a verme y disfrutaron tanto o más que yo”, señaló el valencianista, que entró en el campo en el minuto 82 con Julen Lopetegui como seleccionador.

Desde entonces, Parejo ha participado en otros tres encuentros y fue clave en el triunfo de España ante Noruega en un choque disputado en Mestalla por el Centenario del club.

Dani Parejo sueña con estar en la Eurocopa de 2021

Cuestionado recientemente al respecto, el centrocampista del Valencia señalaba: “Me gusta cuidarme y creo que todavía me queda cuerda para rato. Temporada a temporada soy de los que más minutos juegan y, afortunadamente, no me resiento ni lo pago con lesiones. Espero terminar esta temporada a un buen nivel y lograr el objetivo de la Champions. La que viene la afrontaremos del mejor modo posible, con objetivos a nivel de club y, por supuesto, con la ilusión de jugar esa Eurocopa. Si hago las cosas bien en el Valencia, seguro que tendré opciones de ir”.