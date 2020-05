El coronavirus acerca a Santos Borré al Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco busca delanteros de cara al siguiente curso y la crisis económica que ha desatado el coronavirus le hará ser prudente a la hora de reforzarse. Por ese motivo, la opción de recompra que tiene el Atlético de Madrid sobre Santos Borré, que es de 7 millones de euros, le convierten en una opción muy atractiva para el cuadro colchonero.

Cuestionado en Olé por dicha cláusula, Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate, ha señalado que es “un peligo”. No obstante, agrega: “Es parte del fútbol y de la economía que tenemos en la Argentina, donde estamos distantes de otras economías y donde tampoco el club pudo tener el suficiente bolsillo para comprar la otra parte de Rafa Santos Borré. Entonces, es algo que lo sabemos desde un principio”.

Aún Así, Enzo Francescoli ha elogiado el comportamiento del futbolista de 24 años, que rechazó regresar a la Liga Santander en verano cuando fue tentado por el Celta de Vigo: “Yo ya elogié el comportamiento de Rafa en el mercado de verano, cuando el Celta lo quiso y negoció con el Atlético. Se quiso quedar en el club. Eso fue fantástico y hoy está recibiendo lo que buscó: quedarse en River y triunfar”.

El Atlético de Madrid tanteó a Santos Borré en enero

Para disgusto de River Plate, el Atlético de Madrid ya contempló la opción de repescar a Santos Borré en el mercado invernal. “No tuvimos que convencer a Borré, él fue el que dijo que no se quería ir. Me llamó la atención cómo se manejó el Atlético, porque el torneo estaba empezado. Nos molestó bastante porque no es la manera de laburar que tenemos”, dijo en su día el director deportivo del conjunto argentino en unas declaraciones de las que nos hicimos eco en LAOTRALIGA. Enzo Francescoli también tuvo entonces palabras para Enrique Cerezo. “El presidente me mintió sobre Borré y no le hablé más”.