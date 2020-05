El Nantes pagará 5 millones al Levante por Moses Simon

El extremo de 24 años ha cuajado una gran temporada en el equipo francés, con el que ha disputado 30 encuentros en los que ha anotado 9 goles y repartido 8 asistencias. Ante estos registros, el Nantes ya ha comunicado al Levante que ejercerá la opción de compra que tiene sobre Moses Simon, que es de 5 millones de euros.

El Nantes ha movido ficha ante el interés del Sevilla por Moses Simon

Según el diario AS, Moses Simón firmará con el club galo hasta 2024, un movimiento que permitirá al cuadro granota solventar el Fair Play Financiero del presente curso, al tener que facturar por valor de unos cinco millones para no ser multado de cara al siguiente curso. No obstante, el Levante podría haber sacado más dinero por el traspaso de Moses Simon. Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Sevilla pensaba en él como recambio de Nolito. Dado que en China estaban dispuestos a ofrecer 12 millones de euros, el conjunto hispalense se planteaba presentar una propuesta similar para poder reclutar al nigeriano en sus filas. Finalmente no será así, aunque mantiene otro objetivo en el Levante como José Campaña.

“Ahora no puedo decir si es uno más en la lista, si es el único... Ha ido creciendo en personalidad y madurez, pero es muy pronto para hablar del sustituto de Éver cuando él está aquí todavía”, reconocía recientemente Monchi al ser cuestionado al respecto. Pese a que tras su última renovación la cláusula de José Campaña es de 60 millones de euros; en agradecimiento por todos estos año, el Levante estaría dispuesto a facilitar su regreso al Sevilla para que pueda ser el relevo de Éver Banega.