Simeone da pistas sobre el once del Atlético de Madrid en San Mamés

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este martes en su idea para el once contra el Athletic Club en San Mamés, sin Felipe Monteiro ni Álvaro Morata, al igual que la semana pasada; con Thomas Lemar de nuevo entre los elegidos y con la continuidad de un indiscutible en el esquema como Kieran Trippier, quien incidió en la “fuerza” con la que su equipo debe encarar el tramo final de la Liga y de la Liga de Campeones.

"Lo bueno para el equipo es centrarse en el primer partido que tenemos a la vuelta. Es bueno que ya estamos entrenando juntos y preparándonos, trabajando duro y haciéndonos más fuertes cada día para el primer partido. El equipo está muy ilusionado. Es importante que empecemos con fuerza y ganar todos los partidos que podamos de aquí hasta el final de la temporada", explicó el lateral derecho inglés al término de la sesión matutina, que consistió en un partido.

En él, Simeone mantuvo su planteamiento del once para San Mamés. Es el mismo que ha probado desde la pasada semana salvo por la incursión de Thomas Lemar en los dos últimos días a raíz de la lesión muscular sufrida por Ángel Correa la pasada semana. El francés, en una posición más centrada de la que acostumbra en la banda, ha sido el elegido para suplir la baja del argentino en las dos sesiones colectivas que acumula el Atlético desde el lunes. Joao Félix es baja por sanción para Bilbao.

En ataque, la referencia será Diego Costa. No hay sitio, por lo que parece según los ensayos hasta ahora, en la alineación inicial en San Mamés para Álvaro Morata, el máximo goleador esta campaña del Atlético. Ni tampoco para Felipe Monteiro, uno de los mejores hombres, sino el mejor, de todo el primer semestre de la temporada. Sin contar el 1-0 al Granada, cuando cumplió sanción, el central encadena 27 partidos como titular.

En Bilbao, el brasileño apunta, por ahora, al banquillo. El centro de la defensa titular, según las insistentes pruebas del técnico, sería para José María Giménez y Stefan Savic. No hay duda en la portería, con Jan Oblak. Los laterales serían para Kieran Trippier y Renan Lodi. Y el centro del campo para Marcos Llorente, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección. Con todos ellos formó en el teórico once titular del partido a campo completo del entrenamiento del martes. Morata o Felipe, por ejemplo, jugaron en el otro conjunto.

“Fue muy duro no poder entrenar cada día”

Los focos ya se dirigen invariablemente a ese partido en Bilbao. El próximo 14 de junio, domingo, a las 13.00 horas. En ello trabaja el equipo desde el pasado 9 de mayo. "Me siento muy bien estando de vuelta. Fue muy duro no poder ver a los compañeros y al cuerpo técnico y no poder entrenar cada día. Fue muy complicado, pero todo el mundo entiende las circunstancias actuales. Estar de vuelta entrenando con mis compañeros me pone muy feliz", explicó Trippier al término de la sesión en declaraciones facilitadas por el club.

"Tengo ganas de que vuelva la Liga y de que terminemos la temporada con fuerza. Es diferente y complicado. A nivel personal estaba acostumbrado a ser tratado cada día después de mi operación (de pubalgia, a la que fue sometido el pasado 4 de febrero), y obviamente no me han podido tratar cuando he estado en casa. Ha sido difícil, pero siempre encuentras el modo de entrenar y mantenerte en forma. Así, al volver estás listo para competir de nuevo", añadió.

Las once jornadas restantes de la Liga serán, en principio, a puerta cerrada. "He jugado algunas veces así. Es diferente. Está claro que siempre quieres tener a tus aficionados apoyándote, pero todo el mundo entiende las circunstancias actuales y lo importante es que la gente esté a salvo en este momento. Intentaremos encontrar el modo de ganar. Sabemos que los aficionados nos estarán apoyando desde sus casas. Sabemos que tenemos todo su apoyo", concluyó.