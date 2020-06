Ofrecen a Mauricio Isla al Betis

El carrilero diestro de 32 años, al que Sampaoli quiso llevar en su día al Sevilla, termina contrato con el Fenerbahçe y no vería con malos ojos iniciar una nueva aventura en la Liga Santander. Es por ello por lo que Mauricio Isla, ex de Udinese, Juventus, Olympique de Marsella y Queen’s Park Rangers entre otros equipos, habría sido ofrecido por intermediarios al Betis.

Así lo asegura Estadio Deportivo, aunque señala que el internacional chileno también a sido ofrecido a otros clubes europeos. El Betis, por su parte, considera una buena opción poder reclutar a Mauricio Isla en sus plantilla a coste cero ante la crisis económica que ha desatado el coronavirus. No obstante, su fichaje dependerá de quién sea el entrenador del conjunto verdiblanco la próxima temporada. De ser su compatriota Pellegrini el elegido, tendría más opciones de recalar en el equipo andaluz.

Mauricio Isla podría ser el sustituto de Antonio Barragán en el Betis

A favor de este movimiento juega también que no ocuparía plaza de extracomunitario y que el idioma no supondría una barrera para él. En lo que a las pretensiones de Mauricio Isla se refiere, tiene una ficha que ronda el medio millón de euros y exige dos años de contrato. Esto es algo que sí le ofrecería Boca Juniors, único club hasta la fecha que ha movido ficha por él. De recalar en el Betis Mauricio Isla, ocuparía el hueco que dejará la salida de Antonio Barragán, al que el club no ha renovado, y luchará con Emerson, aunque partiría con cierta desventaja, por un puesto en el once. Barragán, por su parte, ha sido relacionado con el Deportivo Alavés tal y como hemos contado en LAOTRALIGA.