Beñat se muestra dispuesto a volver al Betis

El centrocampista de 33 años termina contrato con el Athletic a final de temporada y todo parece indicar que el club no le hará llegar una oferta de renovación. Cuestionado por su posible regreso al Betis, Beñat ha lanzado un guiño al conjunto verdiblanco.

El guiño de Beñat al Betis

Rememorando en Onda Bética su salida del equipo andaluz, ha comentado: “Sí tengo la espina de haber disputado Europa con el Betis y de tanto sufrir, la plaza europea y luego no jugarla fue una pena. No me había planteado mi salida hasta el final de la temporada. Luego se dio la ocasión. Para ambos partes era bueno, yo volvía a casa después de tanto tiempo fuera y al club le venía bien el dinero. Llegamos a un acuerdo”. “Nunca he cerrado la puerta de volver, no me importaría, pero no depende de mí”, ha añadido Beñat.

El centrocampista ha valorado así la situación de su exequipo: “Sobre el Betis, los estoy viendo bien. Dominando los encuentros. Por circunstancias no han metidos goles y han sido casi dueños de los partidos. Sabemos cómo es el fútbol, pero por plantilla, todos pensábamos que iba a estar luchando Europa”. Beñat ha terminado su intervención mandando un mensaje a la hinchada verdiblanca: “No tengo que decirles nada, porque la afición es de las mejores y nunca les he dejado de lado. Cuando vas a jugar allí el ambiente se nota. El Betis es un gran club y siempre debería estar arriba. Si no es así es una pena”.