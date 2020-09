Recio será el segundo fichaje del Eibar

Tras hacerse con Damian Kadzior, el cuadro armero ha alcanzado un acuerdo para sumar un nuevo efectivo a su centro del campo. Recio recalará en el Eibar en calidad de cedido, aunque el conjunto vasco mantendrá una opción de compra sobre el futbolista de 29 años.

Con ese movimiento, el Leganés busca liberarse de la ficha del malagueño y que éste no baje su cotización jugando en LaLiga SmartBank. Según el diario MARCA, el acuerdo con el Eibar está cerrado y su fichaje será oficial tan pronto como el centrocampista supere el pertinente reconocimiento médico. Con Recio en sus filas, y con Pape Diop, Sergio Álvarez y Edu Expósito en plantilla, el cuadro armero cubre la salida de Gonzalo Escalante, que ha puesto rumbo a la Lazio tras no renovar.

El Eibar quiere a Recio y también a Kiko Femenía

Varios clubes españoles quieren aprovechar el descenso del Watford para repatriar al lateral derecho de 29 años. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Valencia por Kiko Femenía, donde el alicantino podría volver a ponerse a las órdenes de Javi Gracia, el conjunto che debe seguir vendiendo para poder fichar. Esto es algo que ha llevado al Real Valladolid a interesarse por el defensor y ahora, también al Eibar.

Kiko Femenía gusta mucho a la dirección deportiva del conjunto vasco. No obstante, no es un fichaje prioritario para el Eibar ya que el conjunto vasco cuenta con Álvaro Tejero y con Rober Correa en su demarcación. De momento, Recio será el siguiente refuerzo que hagan oficial en Ipurua.