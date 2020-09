Pablo Maffeo seguirá en España de la mano del Huesca

El lateral derecho de 23 años, que ha jugado dos temporadas en calidad de cedido en el Girona, una por el Manchester City y otra por el Stutgartt, tendrá ahora una oportunidad en Primera División de la mano del cuadro oscense. Con la llegada de Pablo Maffeo, el Huesca podría dar por cerrada su zaga, línea a la que también ha incorporado a Gastón Silva.

Según el diario MARCA, Pablo Maffeo recalaría en el Huesca en calidad de cedido, aunque el conjunto aragonés se reservaría una opción de compra por él. Con la llegada de Pablo Maffeo quedaría descartada la de Antonio Barragán. El lateral de 33 años, sin equipo tras finalizar su vinculación con el Betis, ha sido una de las opciones que también ha barajado el Huesca. Ahora, el Cádiz sería el equipo mejor posicionado para hacerse con Antonio Barragán.

Pablo Maffeo podría ser uno de los últimos fichajes del Huesca

Aunque el ex del Granada estaba habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para firmar por otro equipo, Independiente denunciará al cuadro oscense por no haber negociado con ellos su fichaje. El equipo Rojo exige 8 millones de dólares al Huesca por haber contratado a Gastón Silva y que el conjunto gallego no pueda firmar nuevos jugadores durante los dos próximos mercados.

Gastón Silva, por su parte, exigía una indemnización de 2,2 millones a Independiente por la rescisión de su contrato. “Nosotros le estamos pidiendo 8.000.000 de dólares por incumplimiento de contrato. La FIFA dirá quién tiene razón. Cuando llegó al club nos dijo que estaba libre y resulta que no era así. Ahora pasa algo similar: cree que está libre y no lo está”, señalaba Héctor Maldonado, director general del equipo argentino, hace poco más de un mes.