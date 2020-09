El Betis venderá a Loren Morón

El delantero de 26 años no ha sido convocado por Pellegrini para el partido contra el Real Valladolid y todo parece indicar que será traspasado por el conjunto verdiblanco en los próximos días. Sí que ha sido convocado Sanabria, por el que el Betis rechazaba recientemente una oferta de 7 millones de euros según contábamos recientemente en LAOTRALIGA. Lo que no ha trascendido es en qué equipo recalará Loren Morón.

Loren Morón podría dejar el Betis para iniciar una nueva aventura en la Premier

Lo que sí trascendió recientemente es que un equipo de la Premier ofreció 12 millones de euros por el atacante. El Betis, por su parte, solo contemplaría su salida por 18 ó 20 millones. Precisamente estas fueron las cantidades que ofreció el Barcelona por Loren Morón cuando Dembélé cayó lesionado. Sin embargo, ante la imposibilidad de fichar un recambio para éste, el Betis declinó la propuesta del equipo catalán.

Cuestionado al respecto, el propio Loren Morón confirmaba que había estado cerca de fichar por el Barcelona: “Tomó mucha forma y sonó mucho en los medios pero hasta que no viera el papel no quería sacar la mente del Betis”. “Podría hablar de que es un orgullo que equipos grandes se interesen por mí, no oculto que es una alegría, pero estaba muy tranquilo porque lo que tuviera que venir, vendría. El Betis es un club que me ha dado todo y ojalá sean muchos años más”, agregaba el delantero.

Cuando todavía era una posibilidad para el Barcelona, Loren Morón reconoció el interés del equipo blaugrana: “Sí, llegarme me ha llegado, no voy a ocultar que es una alegría tremenda que uno de los mejores equipos se interese por ti o al menos que suene, yo no voy a ser menos y también me alegro, pero estoy muy centrado en lo que tengo aquí, en lo que quiero seguir haciendo aquí y el futuro dirá lo que sea y que sea bueno para todos”.