El padrastro de James Rodríguez confía en verle en el Atlético

Pese a que el colombiano ha sido traspasado este verano por el Real Madrid al Everton, su padrastro no ha escondido que le hubiera gustado fichar por el conjunto rojiblanco, equipo del que ya estuvo a un paso hace un año. Juan Carlos Restrepo no pierde la esperanza y espera poder ver algún día a su ahijado defendiendo la camiseta del Atlético.

“A James le hubiera gustado fichar por el Atlético de Madrid. Es un orgullo que un club como el Atleti se hubiese interesado en él. Además está la afición y se habría sentido como en casa con ellos. En una próxima oportunidad esperemos que pueda darse”, ha dicho el padrastro del centrocampista de 29 años en la Cadena SER.

James Rodríguez estuvo cerca de recalar en el Atlético de Madrid

Sobre lo que sucedió el pasado verano, Juan Carlos Restrepo señalaba recientemente: “James hubiera preferido ir al Atlético en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país. Puede ser que el partido amistoso de verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial”.

“Creo que por su hija, quedarse en España era la mejor posibilidad, especialmente si podía quedarse en Madrid”, agregaba el padrastro de James Rodríguez.