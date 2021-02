Iago Aspas reconoce el interés de otros equipos

Con contrato en vigor hasta 2023, el delantero de 33 años no contempla la opción de cambiar de aires, sólo la de prolongar su vínculo con el Celta de Vigo. No obstante, Iago Aspas ha reconocido el interés de otros equipos:

“Es cierto que ha habido varios rumores e intereses, pero yo siempre he estado muy feliz en mi casa. Salí fuera y no me salió todo lo bien que esperaba. Necesitaba volver a mi sitio de confort para volver a sentirme futbolista y recuperar toda esa confianza y creo que estas últimas cinco o seis temporadas los números están ahí para demostrarlo. Quedan dos temporadas más de contrato y esperemos que se pueda ampliar. De aquí no me muevo”, ha dicho el de Moaña.

Atlético y Real Madrid intentaron el fichaje de Iago Aspas

Si hace un año el delantero reconocía que el Real Madrid le quiso fichar, hace poco admitía que el Atlético también contempló su contratación en verano de 2019 según contamos en LAOTRALIGA. “Algo sé, porque tengo muy buena relación con Andrea Berta. Estoy muy contento en mi casa y disfruto con mi familia y amigos en casa. Me llegó el tanteo, todo se acaba sabiendo, pero estoy muy feliz donde estoy. Sé que hubo interés, porque tanto mi hermano como mi agente me lo dijeron. Cuando volví, lo dije”, señalaba Iago Aspas.

No es la primera vez que el de Moaña es tentado para jugar en la capital de España. Tal y como confesó cuando visitó La Resistencia, el Real Madrid se planteó su fichaje. “Hace dos o tres temporadas, cuando acabó el Mundial, se pusieron en contacto con mi representante y sí que hubo interés”, declaraba el delantero.