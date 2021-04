Monchi cuenta por qué el Sevilla no fichó a Aduriz

Cuando el delantero estaba en el Real Mallorca, el conjunto hispalense quiso hacerse con sus servicios. Ya estando en el Valencia, el Sevilla renunció a Aduriz tras la irrupción del Athletic en la puja según ha reconocido Monchi en la última entrevista que ha concedido.

“No lo logré por las circunstancias. Era un momento en que se nos iba Luis Fabiano y estábamos buscando refuerzos, aunque teníamos buenos delanteros. Teníamos a Negredo, Bacca, Gameiro... por eso tiramos para adelante. Estaba Kanouté. Cuando estaba en el Mallorca se fue al Valencia y ahí supimos que le quería el Athletic. Entonces era ya mejor dejarlo porque sabíamos que quería regresar al Athletic” ha dicho el director deportivo del equipo andaluz en Deia.

A Monchi le gusta Unai Vencedor

Con motivo de la final de Copa del Rey, Monchi ha sido preguntado sobre qué futbolista del Athletic le gustaba. “No me gusta decir uno, porque sino mañana va a aparecer que a Monchi le gustaría traer a tal jugador”, era su respuesta, aunque sí ha reconocido sentir debilidad por Unai Vencedor. “Me gusta fijarme también en lo distinto. Incluso Berenguer, que siempre me ha gustado y que le conozco de Italia. Hay una muy buena plantilla y sobre todo la generación que viene por detrás, que va a hacer esa prolongación de esos jugadores que poco a poco tienen que ir dando paso a los que llegan desde el filial”, agregaba el director deportivo del Sevilla.

Por último, Monchi ha reconocido que estuvo cerca de fichar a Marcelo Bielsa como entrenador del conjunto hispalense: “Hay otra historia que igual no sabéis y os la cuento. La primera opción antes de la de Marce era la de Marcelo. Antes de que firmara por el Athletic lo tuvo muy cerca con nosotros. Estuvimos casi tres meses juntos trabajando. Cuando al final tanto Marcelo como yo decidimos que no podía hacerse, aposté mucho por Marcelino porque creía en él y me involucré mucho con Marcelino. No salió bien y lo considero una derrota a nivel personal”.