¿Se alegra Lucas Pérez de la destitución de Abelado?

El técnico asturiano, que había dejado de contar con el delantero, finalmente ha sido destituido como entrenador del equipo albiazul. Precisamente sobre el cese de Aberlardo como técnico del Deportivo Alavés ha hablado Lucas Pérez en la última entrevista que ha concedido.

“No me alegro de de la destitución de Abelardo. No contaba conmigo porque pensaba que había faltado el respeto tanto a él como a mis compañeros, pero eso no es verdad. He hablado con los capitanes y me han dicho que no lo han sentido”, ha dicho el gallego en El Transistor.

“No sé si el Pitu por la presión o por la insistencia de las cosas ha pasado eso. El Pitu ha ganado conmigo en el campo, no sé dónde viene lo de que le he faltado al respeto porque nunca ha salido ese tema de conversación. Yo lo único que puedo hacer es demostrar en el campo”, ha proseguido Lucas Pérez.

La última conversación entre Lucas Pérez y Abelardo

“Mi última conversación con Abelardo es después del partido del Betis que no jugué. De ninguna manera me comentó nada de falta de respeto antes de decirlo en público. Él me comentó que me veía desanimado, a mí no me salían las cosas en el campo, y luego todo lo que se ha hablado me afecta y a mi familia. De ahí a yo haber cometido un acto para castigarme con un expediente, es otro paso. No sé por qué motivo lo hace ver así en la prensa”, ha finalizado el atacante.