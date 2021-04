Ángel Torres confirma que el Getafe negociará por Carles Aleñá con el Barcelona

El centrocampista de 23 años, que recaló en el conjunto azulón en el mercado invernal, se ha ganado su continuidad en el equipo madrileño. Es por ello por lo que el Getafe negociará con el Barcelona para poder retener a Carles Aleñá tal y como ha reconocido Ángel Torres.

“Estamos muy contentos con su rendimiento y con lo que nos está ayudando. Si no lo va a utilizar el Barcelona el año que viene y busca venderlo o cederlo, intentaremos que siga con nosotros”, ha dicho el presidente del conjunto azulón en SPORT.

Carles Aleñá es feliz en el Getafe

“Él está contento aquí, pero pertenece al Barcelona y tendrán que decidir si regresa a su casa y a su equipo. Hablaremos con la nueva junta directiva para saber cuáles son sus intenciones, aunque lo primero es acabar la temporada y mantenernos en Primera División, porque si no, las opciones no valen de nada”, ha añadido Ángel Torres sobre Carles Aleñá.

Cucurella, que también llegó al Getafe procedente del Barcelona, no descarta dar un salto en su carrera en verano. “Estoy muy feliz en Getafe. En el primer año todos disfrutamos más jugando Europa y este año nos está tocando sufrir lo difícil del fútbol, pero en el Getafe estoy muy a gusto. Pero como cualquier jugador, soy ambicioso y me gusta seguir creciendo. Y, por qué no, intentar jugar en esos grandes equipos”, decía recientemente. Cabe señalar que Cucurella ha sido clave a la hora de que Carles Aleñá recalase en el Getafe en el mercado mercado invernal.