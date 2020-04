¿Sedentarismo en cuarentena?: Estos son los mejores estiramientos para combatirlo según los expertos

Este confinamiento puede tener múltiples efectos secundarios y gran parte de la población puede haber empezado a notarlos: cambio constante de ánimo, estrés, bajada de defensas... Pero sin duda uno de los que más preocupa, con permiso de los anteriores, es el sedentarismo. Es uno de los problemas más en auge en la sociedad en los últimos tiempos y ahora, con motivo de esta alarmante situación que nos mantiene en casa, más todavía. Y es que pese a lo que podríamos imaginar, una vida sedentaria es realmente peligrosa, no solo puede dañar nuestra salud física sino también emocional.

“Nuestro cuerpo no está diseñado para estar en reposo, sino para estar siempre en movimiento. Estirar la musculatura es muy importante y ahora más que nunca. Se haya realizado o no esfuerzo, el cuerpo sufre un desgaste por las malas posturas que se suelen adoptar y que se mantienen mucho tiempo”, asegura Carla Sánchez, experta en bienestar y co-fundadora de The Holistic Concept.

Ante esta realidad resulta vital tomar medidas. Por fortuna, los expertos de The Holistic Concept nos han dejado algunos estiramientos que prometen ayudarte a combatirlo. ¡Toma nota!

1. Descargar el cuello

Los hombros y el cuello son áreas sensibles que tienen tendencia a sobrecargarse, tanto por adoptar malas posturas como por el estrés mental. Además, suele ser una zona a la que no se le presta demasiada atención, excepto cuando existe dolor. Según los expertos es importante practicar ejercicios posturales y estiramientos de las cervicales que ayuden a eliminar molestias y prevenir posibles lesiones crónicas; alternando ejercicios de respiración, manteniendo la espalda recta y llevando a cabo movimientos en el cuello, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

2. Ejercitar las muñecas

La tensión en las muñecas es una dolencia muy común en un entorno del trabajo y está relacionada con los brazos. Al ser una zona delicada y estar muy expuesta a un uso excesivo del teclado -más en estos momentos en los que se ha incrementado el consumo digital y el uso de dispositivos electrónicos- pueden inflamarse o molestar fácilmente. Por eso, hay que hacer ejercicios -haciendo movimientos circulares con los antebrazos- y estiramientos para fortalecer, flexibilizar y descargar tensión en la musculatura de los brazos.

3. Relajar la columna

Se recomienda mantener la espalda recta y neutra, aprender a relajar y abrir la zona de los hombros, mejorar la posición del cuello y la cabeza, mantener las caderas niveladas y distribuir correctamente el peso, tanto de pie como sentados.

Para ello, Carla Sánchez recomienda llevar a cabo rutinas de torsiones, que son reconstituyentes, descomprimen, liberan tensión en la zona lumbar y mejoran la circulación en la columna. Además, tiene un efecto positivo en el sistema nervioso y aumenta la capacidad respiratoria, ayuda a canalizar el estrés y a calmar la mente.

4. Mejorar la circulación

Al pasar mucho tiempo sentados es frecuente tener molestias en la circulación. El sedentarismo provoca mayor retención de líquidos y sangre en piernas y venas que podría derivar en problemas como varices. Además, de llevar una alimentación saludable y practicar deporte desde casa, hay ejercicios que se pueden hacer para favorecer el retorno de la circulación, tumbándose boca arriba y estirando la pierna y posteriormente flexionándola.