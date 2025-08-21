Rocío Osorno ha encontrado en Zara los vestidos que vas a querer copiar para tus próximos eventos de invitada

Si tienes alguna boda en septiembre, octubre e incluso noviembre y estás aprovechando las vacaciones de verano para encontrar ese vestido perfecto con el que deslumbrar como la invitada perfecta sin suerte alguna, tranquila, Rocío Osorno llega al rescate con unas cuantas opciones low-cost disponibles en Zara. Así es, la influencer sevillana lo ha vuelto a hacer y ha conseguido ser la mejor inspiración para invitadas que quieran derrochar estilo sin gastarse una fortuna.

No importa si el evento para el que estás buscando modelito sea día de o de noche, porque entre los vestidos seleccionados por Rocío Osorno hay opciones de manga larga, sin tirantes, y con diferentes detalles. Lo único que tienen todos ellos en común es que son tan favorecedores como estilosos. Así que deja de buscar, y presta atención a lo que se convertirá en tu próximo look de invitada perfecta y más allá. Y es que como expertas en moda, estamos seguras de que no ninguno de estos vestidos serán una compra de un solo uso.

Los vestidos de invitada de Zara que Rocío Osorno aprueba para este otoño

La influencer sevillana ha compartido en Instagram varios diseños de Zara que son auténticas joyas de invitada y que, además, tienen ese punto versátil que tanto agradecemos.

Entre ellos, destaca un vestido drapeado con fornitura joya en el lateral, disponible en un tono burdeos muy sofisticado que estiliza al máximo la silueta. También ha fichado un modelo de manga larga en marrón con cinturón joya que marca la cintura de forma sutil, ideal para quienes buscan un extra de elegancia sin renunciar a la comodidad.

Para las amantes de los escotes, otra de las propuestas es un vestido halter fluido en azul noche, perfecto para eventos de tarde o noche, que aporta ese aire minimalista y sexy que tanto triunfa entre las expertas en moda. Y si buscas algo más rompedor, no falta un vestido combinado drapeado en verde musgo, con escote profundo y frunces estratégicos que realzan la figura.

Por último, y quizá nuestro favorito, un vestido largo con frunces en la cintura y en la cadera, que además de sentar de maravilla es una de esas piezas que podrás reutilizar en cenas especiales o incluso en Navidad por su tono granate, uno de los más deseados en estas fechas.

Rocío Osorno, la inspiración definitiva para invitadas con estilo

Si algo ha dejado claro Rocío Osorno con este reel en Instagram de lo más inspirador es que sabe lo que todas queremos (y necesitamos) cuando buscamos vestido de invitada: prendas favorecedoras, versátiles y con ese punto de sofisticación que nunca falla. Y lo mejor, a precios asequibles.

Con estas elecciones de Zara, la diseñadora vuelve a confirmar por qué se ha convertido en una de las prescriptoras de estilo de referencia en España: porque nos inspira tanto en nuestro día a día como en los eventos más especiales. Una vez más, no ha hecho falta mirar a las grandes firmas internacionales para encontrar la inspiración perfecta, basta con mirar a Zara… y a Rocío.