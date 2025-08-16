Amelia Bono tiene el conjunto blanco más ibicenco del verano (y es de una firma portuguesa que arrasa)

Amelia Bono vuelve a dejarnos claro que domina como nadie el estilo de verano más elegante y boho-chic. En una de sus últimas apariciones en Marbella, la empresaria e influencer apostó por un conjunto que ya se ha convertido en objeto de deseo: el Set Elizabeth White de la firma portuguesa SOLE Lisboa, un dos piezas en blanco con bordados y encaje que captura la esencia del verano.

Un conjunto que, visto en Amelia Bono, se convierte en una auténtica inspiración para quienes buscan un look de verano femenino, elegante y con alma mediterránea.

El conjunto blanco que lo tiene todo

El look elegido por Amelia Bono está formado por un top bordado de tirantes anchos y una falda larga fluida, ambos elaborados en algodón con detalles de crochet que dejan entrever la piel de forma muy sutil. El resultado es un estilismo fresco, cómodo y al mismo tiempo muy sofisticado, perfecto tanto para un plan de día en la playa como para una cena al atardecer.

El conjunto está disponible en la web de SOLE Lisboa por 264,50 euros y pertenece a una de sus colecciones más exitosas, donde la marca combina artesanía, diseño mediterráneo y ese toque relajado pero chic que tanto vemos en las influencers más seguidas.

Así lo llevó Amelia Bono en Marbella

Amelia combinó el set con unos pendientes XXL en tonos dorados y blancos, dejando todo el protagonismo al blanco impoluto de su look. El maquillaje fue natural, con un toque de brillo en la piel y labios nude, ideal para realzar el bronceado veraniego. Su melena suelta con ondas suaves aportaba ese aire effortless que tanto la caracteriza.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

El resultado fue un conjunto que grita verano en cada detalle: romántico, elegante y con esa versatilidad que permite adaptarlo tanto a un cóctel en la playa como a una noche especial en la costa.

Un look que marca tendencia

No es la primera vez que Amelia Bono se convierte en fuente de inspiración con sus elecciones de moda. Su estilo cercano y su forma de apostar por firmas exclusivas pero ponibles la han consolidado como una de las referentes españolas en moda de verano. El conjunto blanco de SOLE Lisboa es, además, una apuesta segura para esta temporada. El color blanco sigue siendo el rey de los looks estivales, y el acabado en encaje bordado aporta ese toque artesanal que está en plena tendencia.

El Set Elizabeth White puede encontrarse en la tienda online de SOLE Lisboa, donde todavía quedan algunas tallas disponibles. Está confeccionado en un 70% de algodón, 26% nylon y 4% elastano, lo que asegura comodidad y durabilidad, además de contar con un ajuste perfecto gracias a la cintura elástica y los tirantes regulables.