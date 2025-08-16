Ni anchos ni largos: los pantalones capri plantan cara a los bombachos

Aunque en los looks de Instagram los pantalones capri —o, como muchas los recordamos, los pirata de toda la vida— suelen aparecer con tops ligeros y veraniegos, esta silueta se presta a muchas más combinaciones. Desde camisas y blusas que aportan un aire más pulido hasta conjuntos pensados para esos días templados de entretiempo, las posibilidades son amplias y fáciles de adaptar a tu estilo.

Con camisa blanca sobre camiseta básica

Pantalón capri negro con camisa blanca sobre camiseta básica y sandalias mule de tacón. @nlmarilyn

Con pantalón capri negro, camisa blanca abierta sobre camiseta básica y sandalias mule de tacón, su look demuestra lo bien que funciona esta silueta con superposición de prendas. El tacón estiliza aún más, pero si buscas el mismo efecto con más comodidad, unas bailarinas planas o tipo Mary Jane son una alternativa perfecta.

Con top asimétrico de rayas

Pantalón capri negro con top asimétrico de rayas y sandalias mule de tacón bajo. @teresaandresgonzalvo

Aquí el capri se mueve en terreno más sofisticado gracias a un top asimétrico de rayas y sandalias mule de tacón bajo. La clave está en el juego de líneas y en cómo el corte del top equilibra el largo del pantalón, alargando la silueta.

Con top fluido y sandalias de tacón bajo

Pantalón capri negro con top fluido de tirantes y flip flop de tacón bajo. @bartabacmode

Apuesta por una combinación ligera y muy de verano: pantalón capri negro con top fluido de tirantes y flip-flop de tacón kitten. Un look que recuerda al estilo de principios de los 2000 y que es perfecto para días de calor en los que apetece ir cómoda sin perder algo de altura.

Estos looks demuestran que, siendo el capri un pantalón complicado, gran parte de su efecto depende de la prenda que lleves arriba. Una camisa o blusa bien elegida —y el calzado adecuado— pueden equilibrar la silueta y hacer que funcione mejor.

Las camisas y blusas que proponemos a continuación son otra forma de sacarle partido al capri.

Camisa básica de popelín

Camisa básica de popelín (19,95€) Zara

Un clásico del armario que combina con prácticamente cualquier prenda (incluidos los capri). Su estructura ligera y su corte limpio aportan un punto pulido sin restar comodidad, ideal para looks de oficina informal o planes en los que quieras ir sencilla pero con estilo.

Blusa con volantes

Blusa con volantes y cuello mao (44,99€) H&M

Con caída suave y detalles románticos, esta blusa aporta movimiento en el bajo, creando contraste con la silueta ceñida del pantalón capri. Funciona muy bien con calzado plano elegante, como unas bailarinas o con unas alpargatas de cuña para alargar visualmente la pierna.

Blusa escote nudo con broche

Blusa con escote nudo y broche metálico (59,95€) Massimo Dutti

Una opción más sofisticada para llevar los capri en planes de tarde o noche. El detalle del nudo y el broche le da un aire especial, perfecto para combinar con este tipo de pantalón y sandalias de tacón o bailarinas destalonadas. También funciona muy bien con faldas midi o bermudas, creando conjuntos pulidos con un toque diferente.

Puede que las tendencias se empeñen en llamarlos capri pero para muchas seguirán siendo los pirata de siempre. Una prenda que algunas ya tuvimos en el armario —y quizá todavía conservamos— y que ahora vuelve con fuerza, lista para convivir con los bombachos que arrasan esta temporada. Como siempre, más allá de si están o no de moda, lo importante es que, si encajan con tu estilo, los lleves de la forma que más te guste.